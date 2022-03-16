Еще один банк в Украине начал выплачивать 6,5 тыс. грн — как оформить помощь

Получить 6500 грн помощи от государства можно теперь в "Правекс Банк". Для этого следует открыть специальную карточку и подать заявку в "Дії".
Об этом сообщают в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.
Как оформить выплату?
- Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Правекс Банк" или другом банке-партнере.
- Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія".
- Ждите зачисления средств в течение 10 дней.
Помощь рассчитана на украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.
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Кто может получить 6,5 тыс. гривен?
- ФЛП всех групп, которые уплатили ЕСВ за 4 квартал 2021 года.
- Наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал. Кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины.
Области, где доступна услуга:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.
Средства можно потратить на что угодно, а также снять в банкомате или перечислить на другую карту.
Отследить вражескую технику с помощью "Дії"
Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".
Чтобы воспользоваться услугой:
- Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram.
- Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія".
- Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
- Отправьте фото или видео.
- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
- Опишите подробнее то, что вы увидели.
Напомним, добытое в бою во время войны вражеское имущество не подлежит отражению в декларации, поскольку приобретено не вследствие заключения сделки, а из-за полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года.
Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества. Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения.