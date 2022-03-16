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Еще один банк в Украине начал выплачивать 6,5 тыс. грн — как оформить помощь

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16 марта, 18:01
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Еще один украинский банк присоединился к "єПідтримки"
Еще один банк присоединился к"єПідтримки"
Еще один банк присоединился к"єПідтримки" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Получить 6500 грн помощи от государства можно теперь в "Правекс Банк". Для этого следует открыть специальную карточку и подать заявку в "Дії".

Об этом сообщают в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

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Как оформить выплату?

  1. Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Правекс Банк" или другом банке-партнере.
  2. Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія".
  3. Ждите зачисления средств в течение 10 дней.

Помощь рассчитана на украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Кто может получить 6,5 тыс. гривен?

  1. ФЛП всех групп, которые уплатили ЕСВ за 4 квартал 2021 года.
  2. Наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал. Кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины.

Области, где доступна услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.

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Средства можно потратить на что угодно, а также снять в банкомате или перечислить на другую карту.

Отследить вражескую технику с помощью "Дії"

Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".

Чтобы воспользоваться услугой:

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  1. Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram.
  2. Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія".
  3. Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
  4. Отправьте фото или видео.
  5. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
  6. Опишите подробнее то, что вы увидели.

Напомним, добытое в бою во время войны вражеское имущество не подлежит отражению в декларации, поскольку приобретено не вследствие заключения сделки, а из-за полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года.

Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества. Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения.

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