Еще один банк в Украине начал выплачивать 6,5 тыс. грн — как оформить помощь

Еще один украинский банк присоединился к "єПідтримки"

Еще один банк присоединился к"єПідтримки" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Получить 6500 грн помощи от государства можно теперь в "Правекс Банк". Для этого следует открыть специальную карточку и подать заявку в "Дії".

Об этом сообщают в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

Реклама

Как оформить выплату?

Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Правекс Банк" или другом банке-партнере. Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія". Ждите зачисления средств в течение 10 дней.

Помощь рассчитана на украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Кто может получить 6,5 тыс. гривен?

ФЛП всех групп, которые уплатили ЕСВ за 4 квартал 2021 года. Наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал. Кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины.

Области, где доступна услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.

Реклама

Средства можно потратить на что угодно, а также снять в банкомате или перечислить на другую карту.

Отследить вражескую технику с помощью "Дії"

Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".

Чтобы воспользоваться услугой:

Реклама

Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram. Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія". Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов. Отправьте фото или видео. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага. Опишите подробнее то, что вы увидели.

Напомним, добытое в бою во время войны вражеское имущество не подлежит отражению в декларации, поскольку приобретено не вследствие заключения сделки, а из-за полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года.

Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества. Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения.