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Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 11:27
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Рассказываем, какая комиссия при расчете карточками и при снятии наличных
Комиссия за снятие средств предусмотрена немаленькая
Комиссия за снятие средств предусмотрена немаленькая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банкоматы в Великобритании при снятии собственных средств берут немаленькую комиссию. При расчете картой в магазинах или любых других заведениях комиссию не требуют.

Об этом сообщает Минфин.

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Если снимать сто фунтов с карты Monobank платежной системы Visa, то банк заберет у вас дополнительно 79,44 грн комиссии (курс 39,72 грн).

Снятие наличных с карты
Снятие наличных с карты / Фото: minfin.com.ua

При снятии 200 фунтов с "Универсальной" карты Приватбанка платежной системы Mastercard курс оказался более выгодным — 38,7256 грн, но комиссия составила 154,90 грн.

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Снятие наличных с карты
Снятие наличных с карты / Фото: minfin.com.ua

А вот при непосредственном расчете картами, например, в супермаркете, курс остается таким же, однако комиссию за операцию банки не берут.

Перенасыщение украинской гривной за границей

Национальный банк призывает украинцев не везти за границу наличную гривню, поскольку там ее невозможно использовать.

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К примеру, многие украинские переселенцы, которые из-за войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют – некоторые обменные пункты отказываются принимать гривни. Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация просто перестала окупаться.

Так что, чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте, если вы планируете выезд за границу. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

Раньше мы писали, сколько списывают денег с банковских карт украинцев в Польше.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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