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Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 березня, 11:27
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Розповідаємо, яка комісія при розрахунку картками та при знятті коштів
Комісія за зняття коштів передбачена немаленька
Комісія за зняття коштів передбачена немаленька / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банкомати у Великій Британії при знятті власних коштів беруть чималеньку комісію. Натомість при розрахунку карткою в магазинах чи будь-яких інших закладах комісію не вимагають.

Про це повідомляє Мінфін.

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Якщо знімати сто фунтів з картки Monobank платіжної системи Visa, то банк забере у вас додатково 79,44 грн комісії (курс 39,72 грн).

Зняття готівки з картки Monobank
Зняття готівки з картки Monobank / Фото: minfin.com.ua

Натомість при знятті 200 фунтів з "Універсальної" картки Приватбанку платіжної системи Mastercard курс виявився вигіднішим — 38,7256 грн, але комісія становить 154,90 грн.

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Зняття готівки з картки ПриватБанку
Зняття готівки з картки ПриватБанку / Фото: minfin.com.ua

А ось під час безпосереднього розрахунку картками, наприклад, в супермаркеті, курс залишається таким же, проте комісію за операцію банки не беруть.

Перенасичення українською гривнею за кордоном

Національний банк закликає українців не везти за кордон готівкову гривню, оскільки там її неможливо використати.

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Наприклад, чимало українських переселенців, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіткнулися з проблемою обміну валют – деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні. Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злотах просто перестала окупатися.

Тож щоб не втрапити в описану вище ситуацію, гроші краще зберігати на банківській карті, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

Раніше ми писали, скільки списують грошей з банківських карт українців у Польщі.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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