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Без кэшбека! Какие украинские банки отключили популярную услугу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 10:28
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Теперь не все банки выплачивают часть из израсходованных средств
Некоторые банки в Украине отключили услугу кэшбэка
Некоторые банки в Украине отключили услугу кэшбэка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные платежные системы Visa и MasterCard решили отменить комиссию интерчейндж по операциям с банковскими платежными картами.

Как информирует Finance.ua, теперь банки-эмитенты не будут получать доход от банков-эквейеров, а значит и не смогут выплачивать оговоренный ранее кэшбек.

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Какие банки отменили кэшбек?

  • Sportbank. 8 марта он объявил об отмене начисления кэшбека. Банк убрал все ранее активированные категории кэшбека и закрыл возможность их активации. В то же время, начисленный ранее кэшбек сохраняется. Его можно вывести на карту и использовать для расчетов в магазинах;
  • мобильный банк izibank также "обнулил" все кэшбековые категории. Клиентам банка сообщили об этом еще 4 марта;
  • Альфа-банк объявил о приостановлении начисления кэшбека по программе лояльности Cash’U Club, бонусным программам "Вигода", "Travel", "Еко Маркет" та "Альфа Connect" по всем картам с 15 марта.

Кто продолжил начислять кэшбек?

Не все банки отключили кэшбек. В частности, продолжает начислять и выплачивать кэшбек:

  • Таскомбанк. По его картам "Большая пятерка" и Pudra Card действует начисление кэшбеков по фиксированным категориям покупок за кредитные средства.
  • ПУМБ. Ранее банк сделал невозможным выбирать категории для кэшбека, однако сейчас вернул такую услугу. Можно выбрать три категории из шести предложенных, которые будут действовать до конца месяца.

"Кредитные каникулы" от банков

С начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили о так называемых кредитных каникулах.

О такой инициативе уже сообщили:

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  • ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);
  • Райффайзен Банк (кредитные каникулы на два месяца);
  • ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);
  • Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);
  • Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Кроме кредитных каникул НБУ ежедневно вводит новые правила для банков и их клиентов, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Украине. В частности, с началом войны действовали жесткие ограничения на валютном рынке, а с 8 марта их несколько ослабили.

Напомним, что украинцам рекомендовали не снимать гривню наличными, если они планируют уехать за границу. Лучший вариант – расчет банковской картой.

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