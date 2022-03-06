Банк прощает все долги? Можно ли не платить по кредиту во время войны

Рассказываем, освобождает ли военное положение от выполнения своих долговых обязательств

На какие уступки готовы пойти банки / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда в стране вводят военное положение, это кардинально меняет жизнь всех граждан и устанавливает новые, во многом жестокие законы и правила. В связи с этим, многие уверены, что могут не выполнять свои долговые обязательства и не платить по кредитам.

"Сегодня" рассказывают, можно ли на самом деле забыть о кредите во время войны.

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Итак, в Центре противодействия дезинформации опровергли сообщения о том, что введения военного времени освобождают от уплаты коммунальных услуг и платежей по кредитам.

Однако некоторые изменения все таки есть – большинство украинских банков объявили о так называемых кредитных каникулах".

О такой инициативе уже сообщили:

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ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);

Райффайзен Банк (кредитные каникулы на 2 месяца);

ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);

Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);

Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

Как видите, в каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Новые правила НБУ

Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

За один день можно снять со своего счета валюту в эквиваленте 30 тыс. грн. В тоже время декларирование валютных ценностей стоимостью больше 10 тыс. евро остается.

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Также строго запрещено проводить любые операции с российскими и белорусскими рублями, которые являются валютами агрессора.

"Сегодня" также писали, какие еще льготы предоставляют украинские банки и рассказывали, что происходит с долларом в Украине.