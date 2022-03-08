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НБУ вводит новые правила: что теперь можно делать с наличкой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 18:57
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Рассказываем, какие правила в обращении с наличкой изменятся для украинцев
НБУ вводит новые правила для украинцев
НБУ вводит новые правила для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный Банк Украины снял некоторые ограничения на валютном рынке. В частности, были сняты ограничения на снятие наличных в населенных пунктах страны, которые находились под угрозой оккупации россиянами.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Кроме этого, с 8 марта действует ряд нововведений:

  • банкам разрешили открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию на основании военного билета;
  • клиенты банков на территориях, находящихся под угрозой оккупации РФ, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также производить покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой при наличии средств или банковских металлов филиала/отделения банка;
  • выдача банковских металлов со счетов клиентов банков осуществляется без ограничений в пределах остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или отделения;
  • в Украине запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты;
  • расширена возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривне, но и в иностранной валюте.

Кредитные каникулы от банков

24 февраля в Украине началась война с Россией, и многие украинские банки объявили о так называемых кредитных каникулах.

О такой инициативе уже сообщили:

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  • ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);
  • Райффайзен Банк (кредитные каникулы на 2 месяца);
  • ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);
  • Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);
  • Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Ранее "Сегодня" писали о курсе доллара в украинских банках, и рассказывали, как зарабатывают на валюте во время войны.

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