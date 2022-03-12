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Без кешбеку! Які українські банки відключили популярну послугу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 10:28
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Тепер не всі банки виплачують частину з витрачених коштів
Деякі банки в Україні відключили послугу кешбеку
Деякі банки в Україні відключили послугу кешбеку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard вирішили скасувати комісію інтерчейндж за операціями з банківськими платіжними картками.

Як інформує Finance.ua, тепер банки-емітенти не отримуватимуть дохід від банків-екваєрів, а отже і не зможуть виплачувати обумовлений раніше кешбек.

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Які банки скасували кешбек?

  • Sportbank. 8 березня він оголосив про скасування нарахування кешбеку. Банк прибрав усі активовані раніше категорії кешбеку та закрив можливість їх активації. Водночас нарахований раніше кешбек зберігається. Його можна вивести на картку та використовувати для розрахунків у магазинах;
  • мобільний банк izibank також "обнулив" усі кешбекові категорії. Клієнтам банку повідомили про це ще 4 березня;
  • Альфа-банк оголосив про призупинення нарахування кешбеку за програмою лояльності Cash’U Club, бонусними програмами "Вигода", "Travel", "Еко Маркет" та "Альфа Connect" за всіма картами з 15 березня.

Хто продовжив нараховувати кешбек?

Не всі банки відключили кешбек. Зокрема продовжує нараховувати та виплачувати кешбек:

  • Таскомбанк . За його картками "Велика п’ятірка" та Pudra Card діє нарахування кешбеків за фіксованими категоріями покупок за кредитні кошти.
  • ПУМБ. Раніше банк унеможливив обирати категорії для кешбеку, проте зараз повернув таку послугу. Можна вибрати три категорії із шести запропонованих, які діятимуть до кінця місяця.

"Кредитні канікули" від банків

З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані кредитні канікули.

Про таку ініціативу вже повідомили:

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  • ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);
  • Райффайзен Банк (кредитні канікули на два місяці);
  • ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);
  • Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);
  • Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.

Окрім кредитних канікул, НБУ щодня вводить нові правила для банків та їхніх клієнтів, щоб стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Зокрема, з початком війни діяли жорсткі обмеження на валютному ринку, а з 8 березня їх дещо послабили.

Нагадаємо, що українцям рекомендували не знімати гривню готівкою, якщо вони планують виїхати за кордон. Найкращий варіант – розрахунок банківською карткою.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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