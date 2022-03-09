Вивозити чи покласти на рахунок: що робити з гривнею, якщо ви їдете за кордон

Розповідаємо, що робити з гривнею, якщо ви вирішили евакуюватися з України

Що робити з гривнею при виїзді за кордон / Фото: НБУ, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Воєнний стан в Україні приніс деякі обмеження та фінансові проблеми для громадян. У людей з’явилося питання, як розпоряджатися власними коштами під час війни. Особливо потрібно зрозуміти, що робити з гривнею при виїзді за кордон.

Національний банк рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести її на карткові рахунки в Україні.

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Проблема у тому, що українці, які переїхали в інші країни з готівкою, часом не можуть її обміняти. Інколи вони змушені міняти її за безцінь. Саме тому виїжджати варто з коштами на платіжній картці.

Покласти гроші на рахунок можна кількома способами:

у відділенні банку. Для цього людині потрібен паспорт;

через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – це можуть бути термінали самообслуговування (ПТКС) чи банкомати з функцією приймання готівки.

Як розраховуватися за кордоном

Українці за кордоном можуть розраховуватися картками, які видали українські банки, та знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

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У такому разі конвертація валюти відбуватиметься за курсом, який встановив банк, що випустив вашу картку. Але не за курсом готівкового обміну.

У Нацбанку наголошують:

"Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном".

Нові правила від НБУ щодо готівки

Нацбанк зняв деякі обмеження на валютному ринку. Зокрема, було знято обмеження на зняття готівки у населених пунктах країни, які були під загрозою окупації росіянами.

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Крім цього, з 8 березня запрацювали нововведення, серед яких дозвіл відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка.

Також клієнти банків на територіях, де є небезпека через війну з РФ, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також купувати готівкову іноземну валюту та банківські метали з фізичним постачанням за наявності коштів або банківських металів філії/відділення банку.

Детальніше про нові правила НБУ у цьому матеріалі.

Також "Сьогодні" розповідали, як змінилися правила видачі кредитів після запровадження воєнного стану.