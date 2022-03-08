НБУ запроваджує нові правила: що тепер можна робити з готівкою

Розповідаємо, які правила у поводженні з готівкою зміняться для українців

НБУ запроваджує нові правила для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний Банк України зняв деякі обмеження на валютному ринку. Зокрема, було знято обмеження на зняття готівки у населених пунктах країни, які були під загрозою окупації росіянами.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

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Крім цього, з 8 березня діють такі нововведення:

банкам дозволили відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;

клієнти банків на територіях, що є під загрозою окупації РФ, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також купувати готівкову іноземну валюту та банківські метали з фізичним постачанням за наявності коштів або банківських металів філії/відділення банку;

видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або відділення;

в Україні заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії чи Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ чи РБ, не поширюється на соціальні виплати;

розширено можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не лише у гривні, а й у іноземній валюті.

Кредитні канікули від банків

24 лютого в Україні почалася війна з Росією, і багато українських банків оголосили про так звані кредитні канікули.

Про таку ініціативу вже повідомили:

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ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);

Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);

ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);

Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);

Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його оформлювали.

Раніше "Сьогодні" писали про курс долара в українських банках, і розповідали, як заробляють на валюті під час війни.