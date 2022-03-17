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Зеленський, Арестович та Кім: співзасновник Monobank представив новий дизайн карт (фото)

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17 березня, 14:03
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Розповідаємо, які оновлення чекають клієнтів у додатку Monobank і що можна зробити зі своєю карткою
Як встановити новий скін карти
Як встановити новий скін карти / Фото: Колаж: Сьогодні, monobank

Monobank випустив нову версію мобільного додатку, у якій українцям доступні незвичайні скіни для карт і нова можливість пожертвувати армії.

Про це в Telegram написав співзасновник банку Олег Гороховський.

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Відтепер, у розділі "Накопичення" з’явилися три благодійні банки і налаштувавши правила округлення ви непомітно для себе можете передавати "решту" на гуманітарну допомогу або для потреб ЗСУ.

/ Фото: Telegram

Але найцікавіше – це нові скіни для карт в Apple/Google Pay із патріотичними зображеннями. Змінити зовнішній вигляд своєї картки можна в її налаштуваннях.

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Українцям доступні картки із зображенням президента Володимира Зеленського, радника глави ОП Олексія Арестовича, очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та видатного пілота на прізвисько "Примара Києва".

/ Фото: Telegram

Кредити і війна

Під час війни усі правила змінюються і банківські установи починають працювати по новому, зокрема запроваджуючи кредитні канікули для своїх клієнтів.

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Рішення про видачу або не видачу кредитів та розстрочок під час війни банки ухвалюють самостійно, однак більшість з них заявляє, що процес призупинено через війну.

Про те, що нові кредити наразі не оформлюють заявили: ПриватБанк, Monobank і ПУМБ.

"Сьогодні" також писали, як отримати кредитні канікули і розповідали, які банки оформлюють виплати 6,5 тис. грн від держави.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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