Разница курса – это больно: как долго НБУ будет держать доллар замороженным

Имеющаяся разница между официальным и черным курсом доллара в Украине очень существенна

Инвестиционный банкир проанализировал ситуацию с кусом валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк зафиксировал официальный курс доллара на отметке 29,25 грн., в то же время черный рынок переживает постоянную турбулентность.

Как рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Украина 24", есть разница в 20% между официальным и черным курсом доллара в Украине – естественный процесс в такой ситуации.

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Эксперт отметил, что у НБУ не было другого выбора, кроме как зафиксировать валютный курс и удержать систему. Ожидалась разница между курсами и ее влияние на доходы людей.

"Когда вы видите, что у вас как кто-то ворует 20% заработка, это может быть очень больно. Но это влияет на экономику, сдерживает гиперинфляцию и неконтролируемую девальвацию", – подчеркнул Фурса.

По словам инвестиционного банкира, если бы фиксированного доллара не было, стоимость импорта бензина или пищевых продуктов была бы гораздо выше, как и сам курс валют. Это еще больше усугубило бы экономический кризис.

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Что влияет на чёрный рынок?

На динамику черного рынка влияют разные факторы, в том числе и военные действия. Давление на него в ближайшем будущем может сохраниться, но НБУ пытается облегчить ситуацию с валютой и продает миллиарды долларов из резервов.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил Фурса.

Проблема заключается только в форс-мажоре, который теоретически возможен. Речь идет о ситуации, когда у НБУ закончатся резервы, так что продавать будет больше нечего, и только в таком случае фиксированный курс исчезнет.

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Вероятность форс-мажора не так уж велика, поэтому можно надеяться, что официальный доллар и дальше будет "мерзнуть" на отметке 29,25 грн.

Актуальные цифры

По состоянию на 27 июня курс доллара на черном рынке Украина испытывает серьезные колебания. Под утро американская валюта растет, а к вечеру опускается.

Средний курс продаж на черном рынке составляет 35,48 грн/долл., а средний курс покупки – 35,45 грн/долл.

Самый низкий курс продаж среди предложений, который нам удалось найти, составил 35,47 грн/долл., а самый высокий – 35,65 грн/долл.

О плавающем курсе

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что основным условием для того, чтобы отпустить курс и сделать его плавающим, должно стать возобновление экспорта в стране, хотя бы частично.

Однако пока это невозможно из-за блокирования украинских морских портов захватчиками. Именно порты являются основным каналом экспорта Украины. На фоне такой ситуации отпустить курс будет означать ослабление гривни.

Повлиять на гривню может снятие ограничений на импорт во время войны, но в таком случае импорт будет превышать экспорт в торговом балансе страны.

Если экспорт не нормализовать, свободное курсообразование и снятие импортных ограничений обречет экономику на рост котировок. И понятие "свободного рынка" тогда станет также достаточно условным.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом в банках и рассказывали о "сюрприз" на валютном рынке.