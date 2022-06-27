Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Разница курса – это больно: как долго НБУ будет держать доллар замороженным

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 19:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Имеющаяся разница между официальным и черным курсом доллара в Украине очень существенна
Инвестиционный банкир проанализировал ситуацию с кусом валют
Инвестиционный банкир проанализировал ситуацию с кусом валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк зафиксировал официальный курс доллара на отметке 29,25 грн., в то же время черный рынок переживает постоянную турбулентность.

Как рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Украина 24", есть разница в 20% между официальным и черным курсом доллара в Украине – естественный процесс в такой ситуации.

Реклама

Эксперт отметил, что у НБУ не было другого выбора, кроме как зафиксировать валютный курс и удержать систему. Ожидалась разница между курсами и ее влияние на доходы людей.

"Когда вы видите, что у вас как кто-то ворует 20% заработка, это может быть очень больно. Но это влияет на экономику, сдерживает гиперинфляцию и неконтролируемую девальвацию", – подчеркнул Фурса.

По словам инвестиционного банкира, если бы фиксированного доллара не было, стоимость импорта бензина или пищевых продуктов была бы гораздо выше, как и сам курс валют. Это еще больше усугубило бы экономический кризис.

Реклама

Что влияет на чёрный рынок?

На динамику черного рынка влияют разные факторы, в том числе и военные действия. Давление на него в ближайшем будущем может сохраниться, но НБУ пытается облегчить ситуацию с валютой и продает миллиарды долларов из резервов.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил Фурса.

Проблема заключается только в форс-мажоре, который теоретически возможен. Речь идет о ситуации, когда у НБУ закончатся резервы, так что продавать будет больше нечего, и только в таком случае фиксированный курс исчезнет.

Реклама

Вероятность форс-мажора не так уж велика, поэтому можно надеяться, что официальный доллар и дальше будет "мерзнуть" на отметке 29,25 грн.

Актуальные цифры

По состоянию на 27 июня курс доллара на черном рынке Украина испытывает серьезные колебания. Под утро американская валюта растет, а к вечеру опускается.

Средний курс продаж на черном рынке составляет 35,48 грн/долл., а средний курс покупки – 35,45 грн/долл.

Самый низкий курс продаж среди предложений, который нам удалось найти, составил 35,47 грн/долл., а самый высокий – 35,65 грн/долл.

О плавающем курсе

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что основным условием для того, чтобы отпустить курс и сделать его плавающим, должно стать возобновление экспорта в стране, хотя бы частично.

Однако пока это невозможно из-за блокирования украинских морских портов захватчиками. Именно порты являются основным каналом экспорта Украины. На фоне такой ситуации отпустить курс будет означать ослабление гривни.

Повлиять на гривню может снятие ограничений на импорт во время войны, но в таком случае импорт будет превышать экспорт в торговом балансе страны.

Если экспорт не нормализовать, свободное курсообразование и снятие импортных ограничений обречет экономику на рост котировок. И понятие "свободного рынка" тогда станет также достаточно условным.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом в банках и рассказывали о "сюрприз" на валютном рынке.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20743.43

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1186.8

Litecoin (LTC)

55.92

Ripple (XRP)

0.35

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять