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На черном рынке очередные перемены – что происходит с долларом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 16:59
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара на черном рынке в понедельник, 27 июня
Доллар на черном рынке снова упал
Доллар на черном рынке снова упал / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины переживает серьезные колебания.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Утро американская валюта начала с роста, но уже к вечеру опустилась. Средний курс продажи на черном рынке составляет 35,48 грн/долл, а средний курс покупки – 35,45 грн/долл.

Динамика курса на черном рынке 27 июня
Динамика курса на черном рынке 27 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи среди предложений, который нам удалось найти, составил 35,47 грн/долл, а самый высокий – 35,65 грн/долл.

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Что происходит с курсом доллара?

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что нынешняя разница в 20% между официальным и черным курсом доллара в Украине – естественный процесс.

Дело в том, что НБУ был вынужден зафиксировать валютный курс и удержать систему.

"Множественность курса, эта разница, влияет на доходы определенных людей. Когда вы видите, что у вас как бы кто-то ворует 20% заработка, это может быть очень больно. Но это влияет на экономику, сдерживает гиперинфляцию и неконтролируемую девальвацию", – акцентировал Фурса.

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Эксперт объяснил, что импорт бензина или пищевых продуктов по курсу доллара на уровне 35 грн ударил бы по украинцам. Поэтому если бы не фиксированная планка, то давление на гривню было бы намного сильнее и курс доллара ушел бы гораздо выше. А это в свою очередь, привело бы к еще большему падению экономики.

Фурса отметил, что динамика на черном рынке может зависеть от чего угодно, в том числе – от военных действий.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил аналитик.

Однако вовсе не исключено, что у регулятора могут физически закончиться резервы и курс придется "разморозить", но это уже форс-мажорная ситуация.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом в банках и рассказывали, что может случиться с курсом американской валюты совсем скоро.

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ПриватБанк ПриватБанк
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Ощадбанк Ощадбанк
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3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
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5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
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7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
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