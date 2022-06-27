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На рынке валют новый скачок? Что происходит с долларом в Ощадбанке, ПриватБанке и ПУМБ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 14:09
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Рассказываем, что происходит с курсом валют в украинских банках в понедельник, 27 июня
Сколько стоит доллар в банках
Сколько стоит доллар в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Приблизительно неделю назад, 22 июня, средний курс покупки доллара в банках составил 35 грн/долл. Он продержался несколько дней и уже 27 июня курс подобрался к отметке 35,5 грн/долл.

Где купить доллар выгоднее всего? "Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте "Минфин" и рассказывают, каков курс доллара в банках.

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Гривня немного ослабла

По состоянию на 27 июня средний курс покупки доллара в банках составляет 35,5 грн/долл. (35 грн/долл. было 22-26 июня). Средний курс продаж – 35,65 грн/долл. (35,6 грн/долл. 22-26 июня).

Что касается курса в банках, то ситуация такова:

  • ПриватБанк – 35,35 грн/35,75 грн (покупка-продажа);
  • Ощадбанк – 35,10 грн/35,7 грн;
  • Укрэксимбанк – 35,2 грн/35,7 грн;
  • Райффайзен Банк – 35,4 грн/36,1 грн;
  • ПУМБ – 35,3 грн/35,9 грн;
  • Monobank – 31,6 грн./32,7 грн.

Долгое время ситуация совсем не меняется в Monobank, а вот в других банках удорожание доллара преимущественно произошло на менее 1 грн.

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Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Как "Сегодня" рассказывал ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, вскоре на фоне ожидания официального отпуска курса доллара валюта на черном рынке может подорожать.

"Тема последней недели – предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", – объяснил Орищак.

При этом в банках могут быть введены ограничения на обмен валюты. Падение гривни как риск рассматривают банки и Нацбанк, а потому, чтобы не понести убытки из-за курсового скачка, они могут ввести лимиты.

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Мы также рассказывали и о том, когда должно состояться возвращение плавающего курса, чтобы не было последствий для гривни. Читайте также, где украинцам выгоднее всего покупать доллары.

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Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
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Потребительская инфляция Потребительская инфляция
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Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
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Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
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