Правила на рынке изменились – где украинцам выгоднее всего покупать доллары

Доллары украинцам предлагают купить в множестве мест. Наличную валюту можно приобрести и продать в банках, обменниках или воспользоваться услугами спекулянтов на черном рынке.
О том, где это выгоднее сделать, "Сегодня" спросили у эксперта.
По словам доктора экономических наук Василия Фурмана, Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.
Это означает, что не следует рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена.
"Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет", – говорит эксперт.
Фурман также посоветовал тем, кто не знает – покупать гривну или доллары, вложиться в военные облигации.
Таким образом вы внесете свой вклад в победу над врагом и получите прибыль.
Что скоро произойдет с курсом?
Валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказал, что курс американской валюты в скором времени может сравниться с евро, впервые, за два десятилетия.
Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.
Подробнее о том, насколько вероятен такой сценарий, читайте в нашем материале.
"Сегодня" раньше писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, сколько стоит валюта в банках.