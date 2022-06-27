Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💸 Дефолт России ✅ Саммит G7 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Гривня обречена на падение? Что может произойти с курсом доллара вскоре

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 09:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказала, когда должен произойти возврат плавающего курса, чтобы не было последствий для гривни
С курсом доллара в Украине скоро могут произойти изменения
С курсом доллара в Украине скоро могут произойти изменения / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. Ожидается, что уже скоро его должны отпустить. Однако некоторые эксперты говорят, что пока это может негативно отразиться на гривне.

Подробно о том, когда должны отпустить курс, и какие последствия могут быть от поспешного решения, рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Реклама

Требуется возобновление экспорта

Как объяснила эксперт, основным условием для того, чтобы отпустить курс и сделать его плавающим, должно стать возобновление экспорта в стране. И достаточно будет хотя бы частичного. Однако сейчас это невозможно.

Из-за полномасштабной войны с Россией украинские морские порты, являющиеся основным каналом нашего экспорта, заблокированы. Поэтому об экспорте пока речь не идет.

Золотько отметила, что на фоне такой ситуации отпустить курс будет означать ослабление гривни. Также повлиять на гривню может снятие ограничений на импорт во время войны. А причина состоит в том, что в случае таких решений импорт будет превышать экспорт в торговом балансе страны.

Реклама

"Без нормализации экспорта полностью свободное курсообразование и снятие импортных ограничений обрекает нас на неизбежный рост котировок. Причем в таком случае понятие "свободного рынка" также будет достаточно условным", – отметила Золотько.

Вскоре доллар может подорожать

Как рассказывал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, все ожидают, что вскоре НБУ отпустит курс доллара. И на фоне этого ожидания валюта на черном рынке может подскочить к более высоким значениям.

"На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", – объяснил Орищак.

Дело в том, что когда мы ждем плавающий курс доллара в стране, готовимся к девальвации гривни и росту цен на бензин, газ и продукты питания, то начинаем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать будущие потери своих накоплений.

Реклама

Вместе с экспертом мы рассказывали и о том, где украинцам выгоднее всего покупать доллары, и какие доллары отказываются принимать обменники.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21261.44

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1220.23

Litecoin (LTC)

57.82

Ripple (XRP)

0.36

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять