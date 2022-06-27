Гривня приречена на падіння? Що може статися з курсом долара незабаром

Експертка розповіла, коли має відбутися повернення плаваючого курсу, щоб не було наслідків для гривні

З курсом долара в Україні скоро можуть статися зміни / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 грн. Очікується, що вже скоро його мають відпустити. Однак деякі експерти кажуть, що поки це може негативно відбитися на гривні.

Детально про те, коли мають відпустити курс, та які наслідки можуть бути від поспішного рішення, розповіла UBR.ua директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

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Потрібне відновлення експорту

Як пояснила експертка, основною передумовою для того, щоб відпустити курс і зробити його плаваючим, має стати відновлення експорту в країні. І достатньо буде хоча б часткового. Однак наразі це неможливо.

Через повномасштабну війну з Росією українські морські порти, які є основним каналом нашого експорту, заблоковані. Тому про експорт поки не йдеться.

Золотько зазначила, що на тлі такої ситуації, відпустити курс тепер означатиме ослаблення гривні. Також вплинути на гривню може зняття обмежень на імпорт під час війни. А причина в тому, що у разі таких рішень імпорт перевищуватиме експорт у торговому балансі країни.

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"Без нормалізації експорту повністю вільне курсоутворення та зняття імпортних обмежень прирікає нас на неминуче зростання котирувань. Причому в такому разі поняття "вільного ринку" також буде досить умовним", – зазначила Золотько.

Незабаром долар може здорожчати

Як розповідав раніше "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, всі очікують, що незабаром НБУ відпустить курс долара. І на тлі цього очікування валюта на чорному ринку може підскочити до вищих значень.

"На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення – набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", – пояснив Орищак.

Річ у тім, що коли ми чекаємо на плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні та зростання цін на бензин, газ та продукти харчування, то починаємо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень.

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Разом з експертом ми розповідали і про те, де українцям найвигідніше купувати долари, та які долари відмовляються приймати обмінники.