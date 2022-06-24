"Сюрприз" на валютном рынке? Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Эксперт рассказал "Сегодня", что подтолкнет курс валюты на черном рынке к 40 гривнам

Эксперты ожидают удорожания курса доллара / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс продажи доллара в Украине с 27 июня по 3 июля будет расти – прицел роста к 40 гривнам возвращается.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

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"Тема последней недели – предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ждать повышение спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке к 40 гривнам. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", – говорит Максим Орыщак.

Получается, что если мы ждем плавающий курс доллара в стране, готовимся к девальвации гривни и росту цен на бензин, газ и продукты питания, то начнем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать предстоящие потери своих денежных накоплений.

Однако, нужно понимать, что предстоящее падение гривны как риск рассматривают банки и ЦБ, соответственно для того, чтобы не понести убытки из-за курсового скачка – в банках могут ввести ограничение на обмен валюты. То есть спекулянтам постараются обрезать возможность извлечения прибыли таким образом, говорит эксперт.

Где выгоднее всего покупать доллары

Курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке. Поэтому не стоит рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена. Если это лицензионные обменники, там тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет, рассказал нам доктор экономических наук Василий Фурман.

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Эксперт также посоветовал тем, кто не знает, покупать гривню или доллары, вложиться в военные облигации.

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