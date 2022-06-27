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На ринку валют новий стрибок? Що відбувається з доларом в Ощадбанку, ПриватБанку та ПУМБ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 14:09
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Розповідаємо, що відбувається з курсом валют в українських банках у понеділок, 27 червня
Скільки коштує долар в банках
Скільки коштує долар в банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Приблизно тиждень тому, 22 червня, середній курс купівлі долара в банках становив 35 грн/дол. Він протримався кілька днів і вже 27 червня курс підібрався до позначки 35,5 грн/дол.

Де купити долар найвигідніше? "Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті "Мінфін" та розповідають, який курс долара в банках.

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Гривня трохи ослабла

Станом на 27 червня середній курс купівлі долара в банках становить 35,5 грн/дол. (35 грн/дол. було 22-26 червня). Середній курс продажу – 35,65 грн/дол. (35,6 грн/дол. 22-26 червня).

Щодо курсу в банках, то ситуація така:

  • ПриватБанк – 35,35 грн/35,75 грн (купівля-продаж);
  • Ощадбанк – 35,10 грн/35,7 грн;
  • Укрексімбанк – 35,2 грн/35,7 грн;
  • Райффайзен Банк – 35,4 грн/36,1 грн;
  • ПУМБ – 35,3 грн/35,9 грн;
  • Monobank – 31,6 грн/32,7 грн.

Тривалий час ситуація зовсім не змінюється в Monobank, а от в інших банках здорожчання долара переважно відбулося на менше ніж 1 грн.

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Що буде з курсом долара найближчим часом

Як "Сьогодні" розповідав раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, незабаром на тлі очікування відпуску офіційного курсу долара валюта на чорному ринку може здорожчати.

"Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", – пояснив Орищак.

При цьому в банках можуть ввести обмеження на обмін валюти. Падіння гривні як ризик розглядають банки і Нацбанк, а тому, щоб не зазнати збитків через курсовий стрибок, вони можуть ввести ліміти.

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Ми також розповідали і про те, коли має відбутися повернення плаваючого курсу, щоб не було наслідків для гривні. Читайте також, де українцям найвигідніше купувати долари.

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Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
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Споживча інфляція Споживча інфляція
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2
Облікова ставка Облікова ставка
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Офіційний курс євро Офіційний курс євро
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Офіційний курс долара Офіційний курс долара
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39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
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-
50,99
57,99
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Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
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2
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3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
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Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
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Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
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