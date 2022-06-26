Курс доллара набирает обороты: что происходит с валютой на черном рынке

Рассказываем, что происходит с американской валютой на черном рынке 26 июня

Сколько стоит доллар 26 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Выходной день 26 июня заставил доллар вызрасти в цене. За день валюта подорожала на 5 коп. в продаже.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные на утро воскресенья, 26 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,50 грн (25 июня – 35,45 грн), а покупки – 35,40 грн (25 июня – 35,34 грн).

Динамика курса доллара 26 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти – 35,45 грн/долл, а самый высокий – 35,9 грн/долл.

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Где украинцам выгоднее покупать доллары

Ранее доктор экономических наук Василий Фурман рассказал "Сегодня" в эксклюзивном материале, что Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.

Это означает, что не стоит рисковать и связываться со спекулянтами, а обращаться с вопросами покупки и продажи валюты только в банки или легальные обменники.

Тем, кто еще не решил, что делать со своими сбережениями, эксперт посоветовал вложить деньги в военные облигации.

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Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвации. Осенью прыжок курса до 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.