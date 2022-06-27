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На чорному ринку чергові зміни – що відбувається з доларом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 16:59
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Розповідаємо, що відбувається з курсом долара на чорному ринку у понеділок, 27 червня
Долар на чорному ринку знову впав
Долар на чорному ринку знову впав / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України переживає серйозні коливання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Ранок американська валюта почала зі зростання, але вже надвечір опустилася. Середній курс продажу на чорному ринку складає 35,48 грн/дол, а середній курс купівлі – 35,45 грн/дол.

Динаміка курсу на чорному ринку 27 червня
Динаміка курсу на чорному ринку 27 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, склав 35,47 грн/дол, а найвищий – 35,65 грн/дол.

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Що відбувається із курсом долара?

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі проекту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що нинішня різниця у 20% між офіційним та чорним курсом долара в Україні – природний процес.

Справа в тому, що НБУ був змушений зафіксувати валютний курс та утримати систему.

"Множинність курсу, ця різниця, впливає на доходи певних людей. Коли ви бачите, що у вас ніби хтось краде 20% заробітку, це може бути дуже боляче. Але це впливає на економіку, стримує гіперінфляцію та неконтрольовану девальвацію", – акцентував Фурса.

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Експерт пояснив, що імпорт бензину чи харчових продуктів за курсом долара на рівні 35 грн вдарив би по українцям. Тому якби не фіксована планка, то тиск на гривню був би набагато сильнішим і курс долара пішов би набагато вищим. А це, в свою чергу, призвело б до ще більшого падіння економіки.

Фурса зазначив, що динаміка на чорному ринку може залежати від будь-чого, у тому числі – від військових дій.

"Поки у НБУ буде можливість, включаючи наявність резервів, він триматиме фіксований курс, поки не побачить, що ризику неконтрольованого перебігу подій немає", – пояснив аналітик.

Однак зовсім не виключено, що у регулятора можуть фізично закінчитися резерви та курс доведеться "розморозити", але це вже форс-мажорна ситуація.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом у банках і розповідали, що може статися з курсом американської валюти зовсім скоро.

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