Українці повертаються до звичного життя: що відбувається з економікою та курсом долара

Експерт пояснив, чого очікувати українцям найближчим часом та як допомагають країні західні партнери

Українці стали активніше купувати товари й підтримувати економіку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці вже пережили найважчі економічні часи в березні, коли більшість підприємств не працювали та переважали панічні настрої. Але зараз ситуація вирівнюється.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі проєкту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Навіть по споживчій активності населення ми бачимо, що люди продовжують витрачати кошти і намагаються повернутися до звичайного життя", – зауважив експерт.

Така ситуація неабияк підтримує економіку, хоч до кінця 2022 року українці таки стануть біднішими – в умовах війни цього не уникнути. Однак, за словами інвестиційного банкіра, відновлення економіки йде краще, ніж можна було уявити кілька місяців тому.

Чого очікувати українцям?

Сергій Фурса пояснив, що за прогнозами, упродовж року очікується падіння ВВП на 30%. Воно буде непропорційним та залежить від області – умовно, у Львові та Маріуполі ситуація відрізняється, то ж і криза відчуватиметься по-різному.

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"Економічна криза буде нехарактерною для України. Напевно, 99% людей втратять певний рівень заробітку, й не виключено, що споживча активність зараз базується на запасах, які люди мали до початку війни", – додав експерт.

Прогнозовано, що осінь буде досить важкою, з огляду на можливе вичерпання запасів у багатьох українців. Втім, позитивних очікувань в економістів набагато більше, ніж на початку повномасштабної війни.

Що буде з доларом?

За словами Сергія Фурси, наявна різниця у 20% між офіційним та чорним курсом долара в Україні – природний процес, оскільки НБУ змушений був зафіксувати валютний курс та втримати систему.

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"Множинність курсу, ця різниця, впливає на доходи певних людей. Коли ви бачите, що у вас наче хтось краде 20% заробітку, це може бути дуже боляче. Але це впливає на економіку, стримує гіперінфляцію й неконтрольовану девальвацію", – акцентував експерт.

Простіше кажучи, імпорт бензину чи харчових продуктів по курсу долара на рівні 35 грн навряд чи сподобались би українців. Якби не фіксована планка, то тиск на гривню був би більшим, і курс пішов би набагато вище, що поглибило б економічну кризу.

Інвестиційний банкір додав, що динаміка чорного ринку залежить від будь-чого, зокрема й від військових дій. Тиск, можливо, збережеться, але НБУ продає мільярди доларів з резервів.

"Поки в НБУ буде можливість, включно з наявністю резервів, він триматиме фіксований курс, поки не побачить, що ризику неконтрольованого перебігу подій немає", – пояснив Фурса.

Водночас, не виключено, що в НБУ можуть фізично закінчитися резерви й він змушений буде відійти від фіксованого курсу. Це форс-мажор. Якщо такої ситуації не станеться, то курс долара триматимуть "замороженим" і надалі.

Про підтримку від західних партнерів

Інвестиційний банкір підкреслив, що Захід поки що фінансує Україну, але дефіцит бюджету не повністю покритий. Від початку 2022 року НБУ змушений був надрукувати 190 млрд грн, ще майже скільки ж дали нам західні партнери.

Зараз прискорюється процес надання кредитної та грантової допомоги. Є надія, що влітку майже весь дефіцит бюджету, який щомісяця становить 4-5 млрд доларів, профінансують саме західні партнери.

Ще частину дефіциту бюджету покриють завдяки податкам. Українська економіка наразі не буде сплачувати все те, що платила до повномасштабної війни. Наразі повернули тільки мита на імпорт, щоб підтримати своїх виробників. Інші податкові пільги залишаються.

Ситуація з безробіттям

Скорочення допомоги по безробіттю – це можливість надати фінансування чималій кількості українців, які її втратили внаслідок війни. Оплачувані громадські роботи – це можливість заробити хоча б на їжу.

Водночас ситуація непропорційна. Рівень безробіття у Львові чи на Закарпатті суттєво відрізняється від рівня безробіття у Харкові.

"Держава має підтримати людей і вона це робить, але ресурси обмежені. Люди, які отримують гроші від держави, так само витрачають їх в країні, і це дозволяє жити малому й середньому бізнесу. Люди, споживаючи, надають робочі місця іншим", – пояснив Фурса.

Відтак, потрібно не звільняти людей і не знижувати зарплату. А вже після війни, коли буде активна фаза відновлення країни, з’явиться багато альтернативних робочих місць і навіть буде брак робочих рук.

Війна – це кризова ситуація, але й її можна використати з користю. Україна змогла болючий момент перетворити у поштовх для прогресу й стала кандидатом у члени ЄС. Українцям слід так само шукати можливості – нові місця для праці, спеціальності, адже й багато галузей будуть переформатовуватись і відбудовуватися заново.

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