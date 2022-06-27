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Украинцы возвращаются к привычной жизни: что происходит с экономикой и курсом доллара

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 15:48
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Эксперт объяснил, чего ожидать украинцам в ближайшее время и как помогают стране западные партнеры
Украинцы стали активнее покупать товары и поддерживать экономику
Украинцы стали активнее покупать товары и поддерживать экономику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы уже пережили самые тяжелые экономические времена в марте, когда большая часть компаний не работали и преобладали панические настроения. Но сейчас ситуация выравнивается.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Украина 24".

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"Даже по потребительской активности населения мы видим, что люди продолжают тратить средства и пытаются вернуться к обычной жизни", – заметил эксперт.

Такая ситуация изрядно поддерживает экономику, хотя до конца 2022 года украинцы таки станут беднее – в условиях войны этого не избежать. Однако, по словам инвестиционного банкира, восстановление экономики идет лучше, чем можно было вообразить несколько месяцев назад.

Чего ждать украинцам?

Сергей Фурса пояснил, что по прогнозам в течение года ожидается падение ВВП на 30%. Оно будет непропорциональным и зависит от области – условно, во Львове и Мариуполе ситуация отличается, поэтому и кризис будет ощущаться по-разному.

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"Экономический кризис будет нехарактерным для Украины. Наверное, 99% людей потеряют определенный уровень заработка, и не исключено, что потребительская активность сейчас базируется на запасах, которые у людей были до начала войны", – добавил эксперт.

Прогнозируемо, что осень будет достаточно тяжелой, учитывая возможное исчерпание запасов у многих украинцев. Впрочем, положительных ожиданий у экономистов гораздо больше, чем в начале полномасштабной войны.

Что будет с долларом?

По словам Сергея Фурсы, наличие разницы в 20% между официальным и черным курсом доллара в Украине – естественный процесс, поскольку НБУ вынужден был зафиксировать валютный курс и удержать систему.

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"Множественность курса, эта разница, влияет на доходы определенных людей. Когда вы видите, что у вас как бы кто-то ворует 20% заработка, это может быть очень больно. Но это влияет на экономику, сдерживает гиперинфляцию и неконтролируемую девальвацию", – акцентировал эксперт.

Проще говоря, импорт бензина или пищевых продуктов по курсу доллара на уровне 35 грн вряд ли бы понравились украинцам. Если бы не фиксированная планка, то давление на гривню было бы больше, и курс пошел бы гораздо выше, что усугубило бы экономический кризис.

Инвестиционный банкир добавил, что динамика черного рынка зависит от чего-либо, в том числе и от военных действий. Давление, возможно, сохранится, но НБУ продает миллиарды долларов из резервов.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил Фурса.

В то же время не исключено, что у НБУ могут физически закончиться резервы и он вынужден будет отойти от фиксированного курса. Это форс-мажор. Если такой ситуации не произойдет, то курс доллара будет держать "замороженный" и дальше.

О поддержке от западных партнеров

Инвестиционный банкир подчеркнул, что Запад пока финансирует Украину, но дефицит бюджета не полностью покрыт. С начала 2022 г. НБУ вынужден был напечатать 190 млрд грн, еще почти столько же дали нам западные партнеры.

Сейчас ускоряется процесс предоставления кредитной и грантовой помощи. Есть надежда, что летом почти весь дефицит бюджета, ежемесячно 4-5 млрд долларов, профинансируют именно западные партнеры.

Еще часть дефицита бюджета возместят благодаря налогам. Украинская экономика пока не будет платить все, что платила до полномасштабной войны. Теперь вернули только пошлины на импорт, чтобы поддержать своих производителей. Остальные налоговые льготы остаются.

Ситуация с безработицей

Сокращение пособия по безработице – это возможность предоставить финансирование немалого количества украинцев, потерявших ее в результате войны. Оплачиваемые общественные работы – это возможность заработать хотя бы еду.

В то же время ситуация непропорциональна. Уровень безработицы во Львове или Закарпатье существенно отличается от уровня безработицы в Харькове.

"Государство должно поддержать людей и оно это делает, но ресурсы ограничены. Люди, получающие деньги от государства, также тратят их в стране, и это позволяет жить малому и среднему бизнесу. Люди, потребляя, предоставляют рабочие места другим", – объяснил Фурса.

Следовательно, нужно не увольнять людей и не снижать зарплату. А уже после войны, когда будет активна фаза восстановления страны, появится много альтернативных рабочих мест и даже не будет рабочих рук.

Война – это кризисная ситуация, но ее можно использовать с пользой. Украина смогла болезненный момент превратить в толчок для прогресса и стала кандидатом в члены ЕС. Украинцам следует также искать возможности – новые места для труда, специальности, ведь и многие отрасли будут переформатироваться и отстраиваться заново.

"Сегодня" раньше писали, чего ожидать украинцам от цен на овощи в июле, а также рассказывали, на какие размеры выплат могут рассчитывать внутренне перемещенные лица в Украине.

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