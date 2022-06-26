Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Выплаты переселенцам в июле – кто может рассчитывать на денежную помощь

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 17:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о видах и размерах денежной поддержки для переселенцев в Украине
Кратко о видах и размерах выплат украинцам в июле
Кратко о видах и размерах выплат украинцам в июле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Внутренне перемещенные украинцы продолжают получать помощь от государства.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, какие виды денежной поддержки оказывают гражданам Украины и на какие суммы можно рассчитывать.

Реклама

В соответствии с данными Минреинтеграции, по состоянию на конец июня к перечню территориальных громад, находящихся в зоне боевых действий или во временной оккупации, принадлежат ОТГ в:

  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской областях.

Соответственно, все внутренне перемещенные из этих громад украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от государства. По разным условиям оказывают поддержку также международные организации.

Государственная программа

От государства переселенцам выплачивают по 2000 грн, или по 3000 грн – на детей и лица с инвалидностью. Деньги предоставляют гражданам, переместившимся из зон, где ведутся активные боевые действия или оккупации, а также тем, чье жилье разрушено или непригодно для проживания из-за войны.

Реклама

Поддержка Красного Креста

Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины предоставляют выплаты малообеспеченным семьям, имеющим соответствующий официальный статус. Помощь оказывают автоматически на зарегистрированные в Минсоцполитики семьи, до 24 февраля проживавшие в громадах, пострадавших от вооруженного конфликта. Оказывают поддержку в размере 2500 грн на человека.

Выплаты от ООН

Организация Объединенных Наций также помогает внутренне перемещенным украинцам. На одного человека выплачивают 2220 грн в течение трех месяцев. Списки получателей формирует Минсоцполитики, независимо от статуса ВПЛ. Но чтобы получить помощь он ООН, нужно обратиться в органы социальной защиты населения в своей территориальной громаде.

Предложение от ЮНИСЕФ

Многодетные семьи, а также семьи с двумя и более детьми, где хотя бы один ребенок с инвалидностью, могут рассчитывать на финансовую поддержку от ЮНИСЕФ. Организация предоставляет 2200 грн ежемесячно на каждого члена семьи, но не более пяти человек. Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте организации.

Реклама

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Внутренне перемещенные лица и украинцы, проживающие в пострадавших от боевых действий районах, могут получить 2200 грн на каждого члена семьи от Норвежского совета по делам беженцев. Выплаты предоставляются в течение трех месяцев.

Для получения денег нужно зарегистрироваться на участие в программе в мессенджере WhatsApp и подождать 10 дней на рассмотрение заявки. Если оказание поддержки будет одобрено, сумму зачислят через месяц после регистрации.

Помощь от криптобиржи

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн. долларов на помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Для регистрации нужно пройти верификацию в фонде Rotary Kyiv, "Паляниця" или iSans и подать заявку. В течение трех месяцев на криптокошелек будут начислять по 75 долларов (2215 грн), а затем их можно вывести на банковскую карту.

Помощь от ADRA Ukraine

Благотворительная организация ADRA Ukraine предоставляет некоторым украинцам разовые выплаты в размере 6600 грн. Поддержку перечисляют семьям с детьми, многодетным семьям, беременным, лицам старше 50 лет с инвалидностью, людям с инвалидностью или ранением в результате боевых действий, проживающих в областях, где ведутся боевые действия или уехали оттуда.

Выплаты украинцам

Украинцы, которые бесплатно приютили вынужденных переселенцев в своем доме, могут получить финансовую помощь от Красного Креста через ПриватБанк. Выплаты касаются тех людей, которые разместили у себя ВПЛ по программе "Прихисток".

За одного человека в сутки предусмотрено 14,77 грн, или 450 грн в месяц. Люди, которым предоставляется убежище, обязательно должны иметь статус внутренне перемещенного лица.

Деньги перечисляются через платежную систему PrivatMoney. Сумму насчитывают в следующем месяце, согласно зарегистрированной информации о количестве лиц, которым предоставили убежище.

"Сегодня" раньше писали, как переселенцы в Украине могут оформить статус ВПЛ и получение выплат в приложении "Дія", а также рассказывали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21329.11

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1223.63

Litecoin (LTC)

58.06

Ripple (XRP)

0.37

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять