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Українці стануть біднішими, але ненадовго? Економісти прогнозують суттєве зниження зарплат

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 травня, 15:30
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Економічну кризу на собі відчують усі українці, однак експерти переконують, що це триватиме недовго
Через війну, українці деякий час зароблятимуть вдвічі менше, ніж раніше
Через війну, українці деякий час зароблятимуть вдвічі менше, ніж раніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в країні та різкі стрибки на ринку валют серйозно впливають на економіку України. Зараз більшість громадян відчувають на собі негативний ефект, однак невдовзі економіка почне стрімко зростати.

Таку думку озвучив відомий український економіст Михайло Кухар в авторській програмі Ореста Сохара на Youtube.

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За його словами, українці біднішають, оскільки ціни в країні зростають, а зарплати не змінюються. Це відчувають як ті українці, що мають заощадження в доларах, так і ті, що зберігають доходи в гривнях.

Пов’язують таку ситуацію з кількома чинниками:

  • прогнозованим зростанням цін в Україні на 20%;
  • безпрецедентною кількістю мігрантів, які вивезли за кордон 3 млрд доларів.

Найнижча межа

Михайло Кухар наголосив, що спад в економіці України має завершитися в другому кварталі 2022 року. Вже з третього кварталу буде полегшення, зокрема це можна прослідкувати на заробітних платах, які після зниження майже удвічі, різко почнуть зростати.

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Економіст додав, що до початку повномасштабної війни, середня зарплата українця становила 615 доларів (18 тис. грн), у Києві це було 925 доларів (27 тис. грн). За прогнозами, максимально рівень середньої зарплати може впасти до 400 доларів (11,8 тис. грн), а далі буде лише підвищення.

Експерт переконаний, що до кінця 2022 року війна з РФ закінчиться, а після перемоги в Україні буде зростання добробуту. Особливо це буде помітно з початку 2023 року, оскільки на відновлення країни залучать інвестицій на 200 мільярдів доларів.

Що подорожчає в Україні?

Перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький розповів, як вплине тимчасова окупація Херсонської та Запорізької областей на економіку. У південних регіонах уже виникли серйозні проблеми з постачанням овочів.

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Насамперед поменшає молодої цибулі, моркви та буряків, які вирощували в згаданих областях. Хоча дефіциту базових продуктів не варто очікувати.

Українці матимуть достатньо картоплі для споживання, а цукрові буряки навіть можна буде продавати на експорт. Соняшники для олії також є в запасі.

"Вже посіяно близько 90% того, що планувалося посіяти цього року", – зауважив Висоцький.

Аграрії забезпечили посів таких культур:

  • 200 тис. га ярої пшениці;
  • майже 1 млн га ярого ячменю;
  • 157 тис. га вівса;
  • 50 тис. га гречки та проса;
  • 4 млн га соняшника.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлонь розповів, що окупанти буквально грабують українських фермерів. Дізнайтеся, як дефіцит солі вплине на світ.

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