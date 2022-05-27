Українців накриє хвиля дефіциту – які продукти стануть рідкістю

Розповідаємо, до чого призведе окупація Херсонської та Запорізької областей

В Україні буде дефіцит ранніх овочів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У південних регіонах України виникли серйозні проблеми з постачанням овочів через окупацію російськими військами. Це може призвести до дефіцит деяких овочів.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький. інтерв'ю "Українському радіо".

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Нестача, за його словами, торкнеться молодої цибулі, моркви та буряків, які вирощували у Херсонській та Запорізькій областях.

"Але якщо ми говоримо про річне споживання, то жодних загроз дефіциту базових продуктів ми поки не бачимо", – сказав Висоцький.

Картоплі буде достатньо для внутрішнього споживання, а цукрові буряки можна навіть експортувати. З приводу олії хвилюватися не варто, адже соняшники є у запасі.

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"Вже посіяно близько 90% того, що планувалося посіяти цього року. Посіяно 200 тис. гектарів ярої пшениці, майже млн ярого ячменю, 157 тис. гектарів вівса, 50 тисяч гектарів гречки, проса. 4 млн гектарів соняшника. Загалом посіяно близько 30 гектарів, тобто посівна відбулася", – заспокоїв чиновник.

Урожай вивозять до Криму

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлонь розповів, що окупанти буквально грабують українських фермерів Загарбники відбирають урожай або змушують продавати за безцінь.

Далі фури з нашими овочами їдуть до анексованого Криму, а на підконтрольну Україні територію товари не пропускають

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Швидше за все, цього сезону доведеться закуповувати більше імпортної продукції, що відразу ж позначиться на цінах, такі овочі будуть мінімум вдвічі дорожчими.

"Сегодня" раніше писали, що відбувається з дефіцитом солі в Україні та розповідали, як її недолік вплине на людей у всьому світі.