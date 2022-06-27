Різниця курсу – це боляче: як довго НБУ триматиме долар замороженим

Наявна різниця між офіційним та чорному курсом долара в Україні дуже суттєва

Інвестиційний банкір проаналізував ситуацію з кусом валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Національний банк зафіксував офіційний курс долара на позначці 29,25 грн, водночас чорний ринок переживає постійну турбулентність.

Як розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі проєкту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24", наявна різниця у 20% між офіційним та чорним курсом долара в Україні – природний процес у такій ситуації.

Реклама

Експерт зазначив, що НБУ не мав іншого вибору, крім як зафіксувати валютний курс і втримати систему. Очікуваною була різниця між курсами та її вплив на доходи людей.

"Коли ви бачите, що у вас наче хтось краде 20% заробітку, це може бути дуже боляче. Але це впливає на економіку, стримує гіперінфляцію й неконтрольовану девальвацію", – підкреслив Фурса.

За словами інвестиційного банкіра, якби фіксованого долара не було, то вартість імпорту бензину чи харчових продуктів була б набагато вищою, як і сам курс валют. Це ще більше поглибило б економічну кризу.

Реклама

Що впливає на чорний ринок?

На динаміку чорного ринку впливають різні фактори, зокрема й військові дії. Тиск на нього в найближчому майбутньому може зберегтися, але НБУ намагається полегшити ситуацію з валютою та продає мільярди доларів із резервів.

"Поки в НБУ буде можливість, включно з наявністю резервів, він триматиме фіксований курс, поки не побачить, що ризику неконтрольованого перебігу подій немає", – пояснив Фурса.

Проблема полягає лише в форс-мажорі, який теоретично можливий. Йдеться про ситуацію, коли в НБУ закінчаться резерви, тож продавати буде більше нічого, і лише в такому разі фіксований курс зникне.

Реклама

Ймовірність форс-мажору не така вже й велика, тож можна сподіватися, що офіційний долар і надалі "мерзнутиме" на позначці 29,25 грн.

Актуальні цифри

Станом на 27 червня курс долара на чорному ринку України переживає серйозні коливання. Під ранок американська валюта зростає, а надвечір опускається.

Середній курс продажу на чорному ринку складає 35,48 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,45 грн/дол.

Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, склав 35,47 грн/дол., а найвищий – 35,65 грн/дол.

Про плаваючий курс

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла, що основною передумовою для того, щоб відпустити курс і зробити його плаваючим, має стати відновлення експорту в країні, хоча б частково.

Однак наразі це неможливо через блокування українських морських портів загарбниками. Саме порти є основним каналом експорту України. На тлі такої ситуації, відпустити курс означатиме ослаблення гривні.

Вплинути на гривню може зняття обмежень на імпорт під час війни, але в такому разі імпорт перевищуватиме експорт у торговому балансі країни.

Якщо ж експорт не нормалізувати, вільне курсоутворення й зняття імпортних обмежень прирече економіку на зростання котирувань. І поняття "вільного ринку" тоді стане також досить умовним.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом у банках і розповідали про "сюрприз" на валютному ринку.