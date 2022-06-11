Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Проезд и продукты дорожают, в магазинах намечается новый дефицит — главное о деньгах за неделю

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 08:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о важнейших новостях из сферы экономики за неделю с 6 по 10 июня
Кратко о самом важном за неделю
Кратко о самом важном за неделю / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После дефицита соли с полок магазинов начала исчезать сода, а украинцам начали выплачитвать денежную помощь в размере 2,5 тыс грн. Тем времнем проезд в общественном транспорте в некоторых городах начал дорожать на фоне продолжающейся нехватки топлива.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить.

Реклама

Проезд в транспорте дорожает несмотря на войну

Тарифы на проезд в украинских маршрутках стремительно дорожает из-за дороговизны топлива. Так, со 2 июня новые цены установили в общественном транспорте Львовской и Днепропетровской областей, а с 16 числа эта участь постигнет и Ивано-Франковск.

По словам мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива, стоимость проезда в городе составит 10 грн, но для льготников останется бесплатным.

Власти Киева тоже подумывают поднять стоимости проезда, а частные перевозчики уже сделали это на некоторых маршрутах. Но о подорожании коммунального транспорта пока говорить рано.

Реклама

Новый дефицит — в магазинах пропала сода

С полок киевских магазиинов вслед за солью исчезла сода. В соцсетях жители столицы жалуются, что найти этот продукт в супермаркетах почти нереально, а в онлайн-магазинах товар значительно подорожал.

Отметим, что крупнейшие производители соды в Украине находятся в Донецкой и Луганской областях, в городах, где ведутся активные боевые действия.

Стартовали выплаты от Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики

О начале выплат украинцам в рамках помощи от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики на этой недели объявил ПриватБанк.

Реклама

По условиям проекта, на помощь могут расчитывать малообеспеченные семьи из пострадавших громад, а размер финансовой помощи составляет 2,5 тыс грн на человека в месяц. Программа расчитана на 3 месяца.

Цены на автогаз нацелились на рекорд

На украинских АЗС стоимость автогаза растет с 9 мая, при том, что цены на бензин более-менее стабильны после резкого скачка в апреле-мае. Так, за литр автогаза просят, в среднем, 41,9 грн.

В то же время, бензин А-95 сбывают по средней цене 51 грн/л, бензин А-92 – за 49,5 грн/л, а дизельное топливо – за 56,4 грн/л.

Starlink в Украине — теперь официально

Украинской компании Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") дали лицензию от оператора. Теперь представительство SpaceX появится в нашей стране для дальнейшей работы.

Отметим, что в Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально обратился в Твиттер к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой.

Ранее "Сегодня" писали, почему в Украине высокие цены на овощи остаются даже летом и стоит ли ждать снижения цен. Узнайте также, что будет с кредитами после решения НБУ поднять учетную ставку с 10% до 25%.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29373.5

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1678.31

Litecoin (LTC)

57.58

Ripple (XRP)

0.39

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять