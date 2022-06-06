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На рынке топлива неожиданный поворот? Сколько стоит бензин на WOG, ОККО и БРСМ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 12:18
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Рассказываем, что происходит с ценами на разные виды топлива в украинских сетях АЗС
Сколько стоит бензин в Украине
Сколько стоит бензин в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю с 27 мая по 3 июня стоимость автогаза выросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л в среднем по Украине. В то же время цены на другие виды толпива "зависли" и почти не изменяются на разных АЗС.

Сколько же стоит топливо в Украине? "Сегодня" просмотрели последние данные по ресурсу Auto.Ria и рассказывают, какими были цены на 5 июня.

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Какая средняя цена в стране?

В воскресенье, 5 июня, заплатить за разные виды толпива нужно было столько:

  • А-95+ – 51,47 грн/л;
  • А-95 – 50,28 грн/л;
  • А-92 – 49,53 грн/л;
  • ДТ – 56,42 грн/л;
  • автогаз – 41,93 грн/л.

Какие цены установили разные АЗС?

В сети ОККО ситуация выглядит так:

  • А-95+ – 52 грн/л;
  • А-95 – 51 грн/л;
  • А-92 – 50 грн/л;
  • ДТ – 57 грн/л;
  • автогаз – 42 грн/л.

В сети WOG 5 мая не было в наличии А-95+ и А-92. В то же время А-95 и ДП продавали за такую же цену, как и на ОККО (51 и 57 грн/л соответственно), а стоимость автогаза составила 41,97 грн/л.

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На БРСМ также не было топлива А-95 и А-95+, а по остальным видам ситуация такова:

  • А-92 – 49,99 грн/л;
  • ДТ – 54,99 грн/л;
  • автогаз – 41,99 грн/л.

В других сетях цены на топливо таковы:

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В Польше резко возросла стоимость бензина

Как писали "Сегодня", до начала полномасштабной войны в Украине средние цены топлива на польских заправках составляли 5,97 злотых (41,10 грн) за литр 95-го бензина и 5,99 злотых (41,24 грн) за литр дизельного топлива.

Однако из-за отказа от нефти российского агрессора в Польше стоимость топлива резко возросла.

По состоянию на 5 июня средние цены на разные виды в этой стране были такими:

  • А-95 – 7,69 злотых (52,94 грн);
  • А-98 – 8,19 злотых (56,39 грн);
  • дизтопливо – 8,23 злотых (56,66 грн);
  • автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

Важно, что бензин марки А-98 пересек показатель в 8 злотых (55 грн) за литр. А это для Польши рекорд.

Мы также рассказывали, какие лимиты на покупку бензина действуют на ОККО, WOG, Shell и "БРСМ" с начала июня. Читайте также, что изменилось на польско-украинской границе и как это отразится на бензиновом кризисе.

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ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
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