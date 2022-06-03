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Цены на автогаз снова шокируют: что ждет водителей на заправках

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 16:59
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Рассказываем, как за неделю выросли цены на автогаз на украинских АЗС
Как за неделю подорожал автогаз
Как за неделю подорожал автогаз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока цены на топливо на большинстве АЗС можно назвать стабильными, стоимость автогаза постоянно растет. За неделю с 27 мая по 3 июня цена на этот вид топлива выросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

О таких данных по результатам ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" передает enkorr.

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Сколько стоит автогаз на разных АЗС

В сети ОККО на заправках цена за неделю выросла на 2,01 грн/литр. Сейчас она составляет 42 грн/л. Также на 2 грн выросла стоимость автогаза на "Укрнефти": сейчас он стоит 41,95 грн/л.

На 1,99 грн подорожал автогаз " Авиас" и на 3 грн на UPG: теперь топливо на этих заправках стоит 41,91 грн/л и 37 грн/л соответственно.

" БРСМ" подняли стоимость на 0,25 грн до 41,99 грн/л. На WOG литр автогаза теперь можно приобрести за 41,98 грн/л. Это на 0,98 грн больше, чем неделю назад.

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В общем, ситуация выглядит так:

Новые лимиты на АЗС

Ранее "Сегодня" собрали актуальную информацию по состоянию на начало июня по лимитам на разных АЗС. Например, UPG 2 июня объявила о обновлении лимитов. Теперь в сети действуют следующие условия:

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  • если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида топлива;
  • если карты нет, то ему доступно лишь 10 литров.

Изменились правила и для автогаза:

  • со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет;
  • без сканирования купить можно только 10 литров.

Читайте в нашем материале, какие лимиты на покупку бензина теперь действуют на ОККО, WOG, Shell и БРСМ.

Читайте также, что изменилось на польско-украинской границе, и как это повлияет на бензиновый кризис, и за какие нарушения придется заплатить водителям во время военного положения.

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