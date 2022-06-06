Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

На ринку пального неочікуваний поворот? Скільки коштує бензин на WOG, ОККО та БРСМ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається з цінами на різні види пального в українських мережах АЗС
Скільки коштує бензин в Україні
Скільки коштує бензин в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 27 травня по 3 червня вартість автогазу зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л в середньому по Україні. Водночас ціни на інші види пального "зависли" і майже не змінюються на різних АЗС.

Скільки ж коштує пальне в Україні? "Сьогодні" переглянули останні дані з ресурсу Auto.Ria і розповідають, якими були ціни станом на 5 червня.

Реклама

Яка середня ціна в країні?

У неділю, 5 червня, заплатити за різні види пального потрібно було стільки:

  • А-95+ – 51,47 грн/л;
  • А-95 – 50,28 грн/л;
  • А-92 – 49,53 грн/л;
  • ДП – 56,42 грн/л;
  • автогаз – 41,93 грн/л.

Які ціни встановили різні АЗС?

У мережі ОККО ситуація виглядає так:

  • А-95+ – 52 грн/л;
  • А-95 – 51 грн/л;
  • А-92 – 50 грн/л;
  • ДП – 57 грн/л;
  • автогаз – 42 грн/л.

У мережі WOG 5 травня не було в наявності А-95+ та А-92. Водночас А-95 та ДП продавали за таку ж ціну, як і на ОККО (51 та 57 грн/л відповідно), а вартість автогазу становила 41,97 грн/л.

Реклама

На БРСМ також немає пального А-95 та А-95+, а щодо решти видів ситуація така:

  • А-92 – 49,99 грн/л;
  • ДП – 54,99 грн/л;
  • автогаз – 41, 99 грн/л.

У інших мережах ціни на пальне такі:

Реклама

У Польщі різко зросла вартість бензину

Як писали "Сьогодні", до початку повномасштабної війни в Україні середні ціни пального на польських заправках становили 5,97 злотих (41,10 грн) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих (41,24 грн) за літр дизельного пального.

Однак через відмову від нафти російського агресора у Польщі вартість пального різко зросла.

Станом на 5 червня середні ціни на різні види в цій країні були такими:

  • А-95 – 7,69 злотих (52,94 грн);
  • А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн);
  • дизпаливо – 8,23 злотих (56,66 грн);
  • автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

Важливо, що бензин марки А-98 перетнув показник у 8 злотих (55 грн) за літр. А це для Польщі є рекордом.

Ми також розповідали, які ліміти на купівлю бензину діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" з початку червня. Читайте також, що змінилося на польсько-українському кордоні і як це вплине на бензинову кризу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
Аналітика даних

Аналітика даних

Бухгалтери та фінансисти

Бухгалтери та фінансисти

IT

IT

Логістика

Логістика

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31451.21

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1908.79

Litecoin (LTC)

66.28

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти