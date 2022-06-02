Конец дефицита топлива близко? Что изменилось на польской границе

Рассказываем, что изменилось на польско-украинской границе, и как это повлияет на дефицит топлива в Украине

Бензин стал быстрее доходить до Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале июня бензиновый кризис в Украине все еще продолжается. Цены растут, однако основной причиной дефицита есть логистика. Чтобы это преодолеть, для фур с топливом на границе сделали "зеленые коридоры".

О таких изменениях сообщил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Медиацентр Украина.

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Что изменилось

Теперь в обе стороны между Польшей и Украиной на пограничных пунктах пропуска организовали так называемые зеленые коридоры. Благодаря этому машины с топливом не стоят в очередях, и быстрее поставляют его в страну.

"Пустые бензовозы направляются в Европу без очередей, так же быстро они возвращаются в Украину и проходят таможенную границу", – объяснил Меньшиков.

Следовательно, логистика упрощается, и бензин быстрее доходит до потребителя. В таможне надеются, что благодаря такому решению и уменьшению очередей бензиновый кризис завершится уже в ближайшее время.

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"Очереди грузоперевозок уменьшились в течение последней недели и стали контролируемыми. Мы достигли договоренностей с польскими коллегами, переформатировали нашу работу", – подчеркнул Меньшиков.

UPG обновила лимиты на топливо

Со 2 июня сеть UPG изменила правила по отпуску топлива. Теперь для частных лиц условия следующие:

если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида топлива ;

; если карты нет, то ему доступно только 10 литров .

Несколько другие правила установили на автогаз:

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со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет ;

; без сканирования купить можно только 10 литров.

А вот для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.

"Сегодня" также разъяснили, как украинцы самостоятельно ухудшают ситуацию с бензиновым кризисом, и что будет после открытие заправок "Нефтегаза".