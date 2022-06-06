Цены на бензин сорвались: что происходит с топливом в Польше

Рассказываем, как и почему цены на бензин в соседней с Украиной Польше резко выросли в начале июня

Цены на бензин в Польше резко растут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается кризис горючего: цены на бензин и дизель держатся примерно на том же уровне уже неделю, стоимость автогаза в то же время достигает новых и новых рекордов, а АЗС устанавливают новые лимиты на покупку топлива. Тем временем резко выросла стоимость бензина в Польше.

Как сообщает "УкрАвтопром", причина тому – отказ от российской нефти. "Сегодня" рассказывает, сколько сейчас стоит топливо в соседней стране.

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Цена достигла исторического максимума

Из-за отказа от нефти российского агрессора бензин марки А-98 пересек показатель в 8 злотых (55 грн) за литр. И это рекорд для Польши.

Также выросла цена на А-95: по состоянию на 2 июня в среднем он стоил 7,55 злотых (52 грн).

"До начала войны в Украине средние цены топлива на польских заправках составляли 5,97 злотых (41,10 грн) за литр 95-го бензина и 5,99 злотых (41,24 грн) за литр дизельного топлива", – сообщают в "УкрАвтопроме".

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Так, за первую неделю июня стоимость 98-го бензина выросла на 16 грошей, а 95-го бензина – на 22 гроша (свыше 1 грн).

Однако цены не останавливаются. По данным специализированного сайта AutoCentrum, по состоянию на 5 июня средние цены на разные виды топлива были такими:

А-95 – 7,69 злотых (52,94 грн);

– 7,69 злотых (52,94 грн); А-98 – 8,19 злотых (56,39 грн);

– 8,19 злотых (56,39 грн); дизтопливо – 8,23 злотых (56,66 грн);

– 8,23 злотых (56,66 грн); автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

Сколько стоит топливо в Украине

На 4 июня в сети ОККО продавали бензин А-95+ за 52 грн, литр А-95 стоил 51 грн, а бензина А-92 – 50 грн. Дизельное топливо сбывали по 57 грн/л, автогаз – за 42 грн/л.

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На UPG А-95 продавали по 48,9 грн за литр, дизель – за 56 грн за литр, автогаз – за 37 грн/л.

Читайте в нашем материале о том, сколько стоит топливо на других заправках.

"Сегодня" также писали, что Еврокомиссия планирует принять специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав. Такие изменения помогут как украинским беженцам, так и транспортным компаниям. Читайте, к чему следует готовиться украинским водителям.

Мы рассказывали и о том, за сколько украинцам перекупщики сбывают бензин и дизель сомнительного качества "с рук".