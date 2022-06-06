Ціни на бензин зірвалися: що відбувається з пальним у Польщі

Розповідаємо, як і чому ціни на бензин у сусідній з Україною Польщі різко зросли на початку червня

Ціни на бензин у Польщі різко зростають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні триває криза пального: ціни на бензин і дизель тримаються приблизно на тому ж рівні вже тиждень, вартість автогазу натомість б'є нові й нові рекорди, а АЗС встановлюють нові ліміти на купівлю пального. Тим часом різко зросла вартість бензину у Польщі.

Як повідомляє "УкрАвтопром", причина цьому – відмова від російської нафти. "Сьогодні" розказує, скільки зараз коштує пальне у сусідній країні.

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Ціна досягла історичного максимуму

Через відмову від нафти російського агресора бензин марки А-98 перетнув показник у 8 злотих (55 грн) за літр. І це рекорд для Польщі.

Так само зросла ціна на А-95: станом на 2 червня в середньому він коштував 7,55 злотих (52 грн).

"До початку війни в Україні середні ціни палива на польських заправках становили 5,97 злотих (41,10 грн) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих (41,24 грн) за літр дизельного пального", – повідомляють в "УкрАвтопромі".

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Так, за перший тиждень червня вартість 98-го бензину зросла на 16 грошів, а 95-го бензину — на 22 гроші (на понад 1 грн).

Однак ціни не зупиняються. За даними спеціалізованого сайту AutoCentrum, станом на 5 червня середні ціни на різні види пального були такими:

А-95 – 7,69 злотих (52,94 грн);

– 7,69 злотих (52,94 грн); А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн);

– 8,19 злотих (56,39 грн); дизпаливо – 8,23 злотих (56,66 грн);

– 8,23 злотих (56,66 грн); автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

Скільки коштує пальне в Україні

Станом на 4 червня у мережі ОККО продавали бензин А-95+ за 52 грн, літр А-95 коштував 51 грн, а бензину А-92 – 50 грн. Дизельне пальне збували по 57 грн/л, автогаз – за 42 грн/л.

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На UPG А-95 продавали по 48,9 грн за літр, дизель – за 56 грн за літр, автогаз – за 37 грн/л.

Читайте у нашому матеріалі про те, скільки коштує пальне на інших заправках.

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Ми розповідали і про те, за скільки українцям перекупники збувають бензин та дизель сумнівної якості "з рук".