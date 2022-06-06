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Ціни на бензин зірвалися: що відбувається з пальним у Польщі

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 10:10
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Розповідаємо, як і чому ціни на бензин у сусідній з Україною Польщі різко зросли на початку червня
Ціни на бензин у Польщі різко зростають
Ціни на бензин у Польщі різко зростають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні триває криза пального: ціни на бензин і дизель тримаються приблизно на тому ж рівні вже тиждень, вартість автогазу натомість б'є нові й нові рекорди, а АЗС встановлюють нові ліміти на купівлю пального. Тим часом різко зросла вартість бензину у Польщі.

Як повідомляє "УкрАвтопром", причина цьому – відмова від російської нафти. "Сьогодні" розказує, скільки зараз коштує пальне у сусідній країні.

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Ціна досягла історичного максимуму

Через відмову від нафти російського агресора бензин марки А-98 перетнув показник у 8 злотих (55 грн) за літр. І це рекорд для Польщі.

Так само зросла ціна на А-95: станом на 2 червня в середньому він коштував 7,55 злотих (52 грн).

"До початку війни в Україні середні ціни палива на польських заправках становили 5,97 злотих (41,10 грн) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих (41,24 грн) за літр дизельного пального", – повідомляють в "УкрАвтопромі".

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Так, за перший тиждень червня вартість 98-го бензину зросла на 16 грошів, а 95-го бензину — на 22 гроші (на понад 1 грн).

Однак ціни не зупиняються. За даними спеціалізованого сайту AutoCentrum, станом на 5 червня середні ціни на різні види пального були такими:

  • А-95 – 7,69 злотих (52,94 грн);
  • А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн);
  • дизпаливо – 8,23 злотих (56,66 грн);
  • автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

Скільки коштує пальне в Україні

Станом на 4 червня у мережі ОККО продавали бензин А-95+ за 52 грн, літр А-95 коштував 51 грн, а бензину А-92 – 50 грн. Дизельне пальне збували по 57 грн/л, автогаз – за 42 грн/л.

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На UPG А-95 продавали по 48,9 грн за літр, дизель – за 56 грн за літр, автогаз – за 37 грн/л.

Читайте у нашому матеріалі про те, скільки коштує пальне на інших заправках.

"Сьогодні" також писали, що Єврокомісія планує ухвалити спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав. Такі зміни допоможуть як українським біженцям, так і транспортним компаніям. Читайте, до чого варто готуватися українським водіям.

Ми розповідали і про те, за скільки українцям перекупники збувають бензин та дизель сумнівної якості "з рук".

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