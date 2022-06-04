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Украинских водителей в ЕС ждут изменения: к чему стоит готовиться

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 13:07
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Изменения призваны помочь украинским переселенцам и транспортным компаниям
Многим беженцам нужны водительские права для получения работы в ЕС
Многим беженцам нужны водительские права для получения работы в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еврокомиссия планирует принять специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав. Такие изменения помогут как украинским беженцам, так и транспортным компаниям.

Об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает Spiegel.

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Вопрос признания украинских водительских прав обсуждается на уровне всего Евросоюза. В то же время Бюнгер уточнила на примере Германии, что для тех же переселенцев из Украины новый экзамен по вождению приведет к значительным потерям, потребует времени и будет иметь препятсвия, в частности, в виде языкового барьера.

Однако украинские переселенцы нуждаются в возможности управлять автомобилем на законном уровне, многим это нужно для получения работы.

Напомним, что иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

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Бесплатного проезда для украинцев больше не будет

С 1 июня пять стран ЕС решили отменить бесплатный проезд.

Изменения касаются общественного транспорта в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии. Украинцам предлагают компромиссный вариант – покупать билеты со скидкой.

Например, в Чехии проезд в любом виде транспорта будет тарифицироваться на уровне 7 евро (примерно 222,92 грн). В Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн).

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В Польше сохранят бесплатный проезд на некоторых маршрутах. Это города на восточных приграничных территориях:

  • Дорогуск;
  • Хелм;
  • Грубешов;
  • Люблин;
  • Загуж;
  • Перемышль;
  • Жешув;
  • Ярослав.

В то же время в большинстве стран ЕС право безвозмездного проезда для украинцев на основании паспорта или "нулевого" билета сохраняется.

Раньше мы рассказывали, какие марки автомобилей украинцы массово завозят в Украину из Европы. Также мы писали, какую международную помощь могут получить украинцы.

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