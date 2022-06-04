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Автогаз снова пробивает потолок: какие цены на топливо в сетях ОККО, Авиас, Укрнафта и UPG

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 17:16
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Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз на украинских заправках 4 июня
Кратко об актуальных ценах на заправках
Кратко об актуальных ценах на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю с 27 мая по 3 июня в Украине цены на топливо в целом стабилизировались, но стоимость автогаза постоянно растет.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине 4 июня.

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ОККО

В сети ОККО продают бензин А-95+ за 52 грн, литр А-95 стоит 51 грн, а бензина А-92 – 50 грн. Дизельное топливо сбывают по 57 грн/л, автогаз – за 42 грн/л.

Цены на бензин и дизель стабильны уже больше недели. В то же время автогаз 2 июня подорожал на гривню – стоимость литра составила 42 грн вместо 41 грн. С этого времени подорожания не было.

Авиас

На заправках Авиас реализуют А-95+ за 50,5 грн/л и А-95 – за 50 грн/л. Цена на А-92 составляет 49 грн/л, а на дизель – 55 грн/л. За литр автогаза водителям придется отдать 41,91 грн.

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В этой сети стоимость бензина и дизельного топлива не меняли более семи дней. А вот литр автогаза подорожал 3 июня на 2 гривни – цена подскочила с 39,91 до 41,91 грн/литр.

Укрнефть

На Укрнефти в продаже есть бензин А-95 – за 50 грн/л и А-92 по 49 грн/л. Дизель сбывают за 55 грн/л, на автогаз установили цену 41,95 грн/л.

Ситуация на этих АЗС аналогична предыдущим – стоимость бензина и дизеля удерживается на тех же позициях уже более недели, а вот автогаз 4 июня стал дороже на 2 гривны – 1 июня литр можно было купить за 39,95 грн.

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UPG

В сети UPG продают А-95 по 48,9 грн за литр, дизель – за 56 грн за литр, автогаз – за 37 грн/л.

Ценовых скачков на бензин и дизель на этих заправках не было. А вот автогаз еще 1 июня можно было купить за 34 грн/л, то есть подорожание – на 3 грн/л.

Катрал

Резко подорожало горючее на АЗС Катрал – стоимость всех видов горючего, похоже, установила рекорды. Да, за литр А-95+ и А-95 там просят по 59 грн, за А-92 – 57 грн/л. Дизель оценивают на уровне 63 грн/л, автогаз продают по 41,97 грн/л.

Ценовой скачок произошел 4 июня. Бензин А-95+ и обычный А-95 подорожал на 7 грн/литр, дизель – на 5,1 грн/л. Стоимость автогаза поднялась на гривну – с позиции 40,97 до 41,97 грн/л.

Цены по Украине

Средняя стоимость горючего по Украине также претерпела колебания. Цена на бензин А-95 выросла, в среднем, на 3 коп. – до 50,28 грн/л, А-92 – на 8 коп., до 49,53 грн/л, автогаз – на 37 коп., до 41,93 грн/л.

В то же время литр А-95+, в среднем, подешевел на 52 коп. – до 51,47 грн/л, а дизель – на 11 коп., до 56,42 грн/л.

Цены на АЗС 4 июня
Цены на АЗС 4 июня / Фото: auto.ria.com

Новые лимиты на АЗС

В конце мая и начале июня разные сети заправок по Украине начали обновлять лимиты. Например, UPG объявила, что клиенты с бонусными картами смогут купить до 40 литров горючего, а без карты – всего 10 литров.

Владельцы бонусной карты UPGgood могут купить неограниченное количество автогаза, а без сканирования, опять же, всего 10 литров.

"Сегодня" раньше писали, какие лимиты на покупку бензина теперь действуют на ОККО, WOG, Shell и БРСМ и что изменилось на польско-украинской границе.

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