Проїзд та продукти дорожчають, у магазинах намічається новий дефіцит – головне про гроші за тиждень

Розповідаємо про найважливіші новини зі сфери економіки за тиждень із 6 по 10 червня

Коротко про найважливіше за тиждень / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після дефіциту солі з полиць магазинів почала зникати сода, а українцям почали виплачувати грошову допомогу у розмірі 2,5 тис. грн. Тим часом проїзд у громадському транспорті в деяких містах почав дорожчати на тлі нестачі пального.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися головні економічні новини за тиждень, які ви могли пропустити.

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Проїзд у транспорті дорожчає попри війну

Тарифи на проїзд в українських маршрутках стрімко дорожчає через дорожнечу пального. Так, з 2 червня нові ціни встановили у громадському транспорті Львівської та Дніпропетровської областей, а з 16 числа ця доля спіткає й Івано-Франківськ.

За словами мера Івано-Франківська Івана Марцинківа, вартість проїзду в місті становитиме 10 грн, але для пільговиків залишиться безплатним.

Влада Києва теж подумує підняти вартості проїзду, а приватні перевізники вже зробили це на деяких маршрутах. Але про подорожчання комунального транспорту поки що говорити рано.

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Новий дефіцит – у магазинах зникла сода

З полиць київських магазинів слідом за сіллю зникла сода. У соцмережах мешканці столиці скаржаться, що знайти цей продукт у супермаркетах майже нереально, а в онлайн-магазинах товар значно подорожчав.

Зазначимо, що найбільші виробники соди в Україні перебувають у Донецькій та Луганській областях, у містах, де ведуться активні бойові дії.

Стартували виплати від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики

Про початок виплат українцям у рамках допомоги від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики цього тижня оголосив ПриватБанк.

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За умовами проєкту на допомогу можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї з постраждалих громад, а розмір фінансової допомоги становить 2,5 тис. грн на людину на місяць. Програма розрахована на 3 місяці.

Ціни на автогаз націлилися на рекорд

На українських АЗС вартість автогазу зростає з 9 травня, при тому, що ціни на бензин більш-менш стабільні після різкого стрибка у квітні-травні. Так, за літр автогазу просять у середньому 41,9 грн.

Водночас бензин А-95 збувають за середньою ціною 51 грн/л, бензин А-92 – за 49,5 грн/л, а дизельне пальне – за 56,4 грн./л.

Starlink в Україні – тепер офіційно

Українській компанії Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") надали ліцензію від оператора. Тепер представництво SpaceX з'явиться у нашій країні для подальшої роботи.

Зазначимо, що в Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого – це сталося після того, як міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно звернувся у Twitter до засновника SpaceX Ілона Маска з відповідним проханням.

Раніше "Сьогодні" писали, чому в Україні високі ціни на овочі залишаються навіть влітку і чи варто чекати на зниження цін. Дізнайтесь також, що буде з кредитами після рішення НБУ підняти облікову ставку із 10% до 25%.