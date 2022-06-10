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С полок магазинов пропал еще один важный товар – к чему готовиться украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 10:35
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Рассказываем, когда в Госпотребслужбе пообещали решить проблему с дефицитом
С полок супермаркетов исчез еще один продукт
С полок супермаркетов исчез еще один продукт / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В магазинах Киева с полок, вслед за солью исчезла сода. В соцсетях жители столицы жалуются, что найти этот продукт в супермаркетах почти нереально, а в онлайн-магазинах на него уже подняли цены.

"Сегодня" узнали в Госпотребслужбе в чем проблема и рассказывают вам.

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Итак, в ведомстве подтвердили, что в магазинах Киева и области действительно исчезла сода.

"Некоторые заводы по производству пищевой соды не работают из-за боевых действий. Кроме того, нарушена логистика по доставке данного товара. Но это временное явление и будет вскоре исправлено", – рассказал нам глава Госпродпотреблужбы Киева Олег Рубан.

Отметим, что самые крупные производители соды в Украине находятся в Донецкой и Луганской областях, в городах, где ведутся активные боевые действия.

Дефицит ранних овощей

Из-за оккупации российскими войсками некоторых областей Украины в стране можно ощутить определенный дефицит ранних овощей, среди которых томаты, огурцы и зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).

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Заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что дефицит проявляется во взлетевших ценах на эти продукты, сейчас украинцев обеспечивают запасами, которые есть на деоккупированной территории Украины, и за счет импорта.

Импортные овощи или фрукты завозят из Турции, Польши и Балканского полуострова и их стоимость может вырасти еще больше.

Однако волноваться о продовольственной безопасности не стоит, угрозы голода для украинцев нет.

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"Сегодня" ранее писали, какой дефицит спрогнозировал совладелец Rozetka и рассказывали, как оккупанты усугубляют проблемы на оккупированной территории Херсонской области.

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