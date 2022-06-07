Овощи пока остаются дорогими: ждать ли украинцам дешевых предложений

Рассказываем, когда цены на овощи перестанут удивлять украинцев

Когда подешевеют овощи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нетипично высокие цены на овощи в Украине сохраняются потому, что юг нашей страны оказался под российской оккупацией. Армия РФ не выпускает оттуда украинскую продукцию.

Но, как рассказала изданию РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, примерно через месяц украинцы будут покупать уже более дешевые овощи.

Реклама

По ее словам, с октября по май на украинском рынке торгуют помидорам, огурцами, перцем и другими овощами преимуществено из Турции или из украинских тепличных хозяйств.

В июне начинают завозить овощи открытого грунта из южных областей Украины, и только потом созревает урожай по всей стране.

Но российские войска, оккупировав Херсонскую и часть Запорожской областей, заблокировали вывоз ранних овощей с этих территорий для реализации на украинском рынке, чем взвинтили цены на овощи.

Реклама

Она отмечает, что высокими цены будут примерно до середины июля: тогда созреет урожай в центральных, западных и северных областях Украины.

"Цены начнут снижаться и станут более комфортными для потребителей", – сказала Светлана Литвин.

Оккупанты вывозят украинские овощи

Российские захватчики продолжают заниматься воровством на временно оккупированных территориях Украины. Они вывозят зерно и овощи в РФ и оккупированный Крым.

Реклама

Украинская разведка сообщает, что на полуостров вывозятся большие объемы овощей, в частности свекла, картофель и капуста.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам придется затянуть пояса, и писали, ускорилась ли в Украине инфляция.