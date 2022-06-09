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ПриватБанк начал выплачивать долгожданную помощь – кому придут деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 11:18
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Рассказываем, кто имеет право на получение еще одного вида помощи и как зарегистрироваться на программу
ПриватБанк начал выплаты малообеспеченным семьям
ПриватБанк начал выплаты малообеспеченным семьям / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк объявил о начале выплат украинцам в рамках помощи от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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По условиям проекта, помощь получат малообеспеченные семьи из пострадавших громад, а ее размер составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.

Как будут проводиться выплаты?

В ПриватБанке отмечают, что средства перечислят непосредственно главе домохозяйства посредством перевода PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Министерстве социальной политики.

Сначала получателям помощи должно прийти SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка.

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Если у меня нет такой карты?

В таком случае помощь можно оформить в отделении ПриватБанка или по телефону на 3700. Там можно попросить перечислить на карту ПриватБанка, указав ее при получении, или выдать деньги наличными.

Как зарегистрироваться в программе?

Никакой дополнительной процедуры не требуется, поскольку получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщение от Красного Креста.

Это семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, и до 24 февраля проживали в одной из громад, пострадавших от войны.

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Также нет разницы, уехала такая семья со своего постоянного места жительства или осталась после начала полномасштабного вторжения.

На какие области распространяется действие программы?

Помощь окажут семьям в отдельных громадах таких областей:

  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Запорожской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

"Сегодня" ранее писали, какая еще благотворительная организация предоставляет финансовую помощь украинцам, и рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать семьи некоторых военнослужащих, и как их получить.

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