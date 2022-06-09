Starlink Ukraine получила лицензию: что теперь будет в Украине

Рассказываем, что изменится для Украины после получения лицензии

Украинская компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию от оператора. Теперь SpaceX отправит свое представительство в нашу страну.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Украинцев ждут новые услуги

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1", – написал Федоров.

Теперь компания SpaceX отправит свое представительство в Украину, которое начнет здесь работать.

Что такое Starlink и как это работает?

"Сегодня" ранее объясняли, что Starlink – это глобальная спутниковая система. Она обеспечивает высокоскоростной интернет в тех местах, где к нему не было доступа. Для этого на орбите планеты Земля находятся более полутора тысяч спутников.

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Чтобы получить доступ к такому интернету, нужна наземная станция. Это специальная тарелка, устанавливаемая в месте, где бы сигналу ничего не мешало (например, на крыше). Далее тарелка подключается к Wi-Fi роутеру с помощью специального кабеля.

Чтобы завершить установку всей системы, нужно скачать специальное приложение на смартфон.

Раньше "Сегодня" рассказывали, как Starlink отбил атаку на Украину, и писали о том, что первая авиакомпания в мире объявила о использовании интернета Starlink во время полетов.