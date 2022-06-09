Starlink Ukraine отримала ліцензію: що тепер буде в Україні

Розповідаємо, що зміниться для України після отримання ліцензії

Українська компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію від оператора. Тепер SpaceX відправить своє представництво до нашої країни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1", – написав Федоров.

Тепер компанія SpaceX відправить своє представництво до України, яка почне тут працювати.

Що таке Starlink і як це працює?

"Сьогодні" раніше пояснювали, що Starlink – це глобальна супутникова система. Вона забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де до нього не було жодного доступу. Для цього на орбіті планети Земля перебувають понад півтори тисячі супутників.

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Щоб отримати доступ до такого інтернету, потрібна наземна станція. Це спеціальна тарілка, яку встановлюють у місці, де б сигналу нічого не заважало (наприклад, на даху). Далі тарілка підключається до Wi-Fi роутера за допомогою спеціального кабелю.

Щоб завершити встановлення всієї системи, потрібно завантажити спеціальну програму на смартфон.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як Starlink відбив атаку на Україну, і писали про те, що перша авіакомпанія у світі оголосила про використання інтернету Starlink під час польотів.