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Поврежденные доллары и потертые евро – где и как обменять иностранные банкноты

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 13:26
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Рассказываем о том, при каких условиях банки могут поменять клиентам поврежденную наличку в валюте
Поврежденные банкноты можно обменять в банке
Поврежденные банкноты можно обменять в банке / Фото: УНИАН, Pexels, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины не осуществляет обмен банкнот иностранной валюты, а принимает их на инкассо на определенных условиях.

Редакция "Сегодня" помогает разобраться с тем, что делать с поврежденными банкнотами евро, долларов, злотых и других иностранных валют.

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Значительно изношенные банкноты банк отправляет в иностранный банк и получает возмещение за них. Соответственно, клиент, принесший поврежденную наличку в банк, может получить за нее деньги не сразу, а в установленный банком срок. Хотя некоторые финансовые учреждения могут произвести расчет сразу.

Какие банкноты принимают?

В банке обменивают не все банкноты, а только те, что отвечают определенным критериям. Подлежит обмену валюта со следующими признаками:

  • обожженные, прожженные или поврежденные банкноты в результате действия влаги;
  • с признаками гниения;
  • разорванные или разрезанные на части;
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты;
  • с измененным цветом бумаги или изображений;
  • с большими пятнами и загрязнениями;
  • имеют типографские недостатки.

Финальное решение о повреждении банкнот и принимать ли их к обмену принимают на кассе в банке. За операцию обмена предусмотрены комиссионные.

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Если банкнота вызывает сомнения в подлинности, ее могут направить на исследование в Национальный банк. Экспертизу осуществляют бесплатно. Для получения возмещения за поврежденную валюту требуется заполнить заявление.

Поддельные денежные купюры изымают из обращения без возмещения их стоимости и в установленном порядке передаются правоохранительным органам на проведение расследования. Во время военного положения в Украине запрещено совершать какие-либо операции с российскими и белорусскими рублями.

Банковские карты как альтернатива наличным

В условиях войны украинцы могут совершать операции с использованием банковских карт и рассчитываться онлайн. Более того, это даже рекомендовано. На случай, если карта потерялась или ее похитили, есть несколько простых советов.

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На праздники банки тоже будут работать – они обнародовали графики работы на Пасху и праздничные дни. Выходные не будут переноситься на следующий день после праздничного. Система электронных платежей будет работать без перерыва с 23 по 25 апреля.

Украинцы также смогут получить возмещение за вклады в ликвидированных банках – первыми эту услугу начали предоставлять в ПриватБанке. Гарантированную компенсацию будут оформлять онлайн, так что идти в отделение не нужно.

Раньше мы писали, что украинцы начали жаловаться на отмену кредитных каникул в некоторых банках. Со счетов пользователей начали автоматически списывать деньги без уведомления. Впоследствии в НБУ наработали новые рекомендации для банков, финансовых и коллекторских учреждений по поводу кредитов во время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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