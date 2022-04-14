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Кредитные каникулы и отсрочки – НБУ дал новые рекомендации украинским банкам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 19:53
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Украинцы могут быть спокойны по поводу уплаты кредитов в банках во время войны
Финучреждения больше не смогут прикрываться постановлениями НБУ
Финучреждения больше не смогут прикрываться постановлениями НБУ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

14 апреля Национальный банк Украины обнародовал открытое письмо в финансовые учреждения.

Как говорится в сообщении, украинским банкам предлагают вводить кредитные каникулы или реструктуризировать задолженности для клиентов.

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Подписал письмо заместитель главы НБУ Ярослав Матузко. Он отметил, что финансовое состояние многих потребителей ухудшилось – многие украинцы потеряли работу во время войны. Следовательно, банки, небанковские учреждения и коллекторские компании должны пойти на уступки.

Правила для финучреждений

Речь идет о том, чтобы граждане имели возможность временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда будут иметь деньги. Банки и другие учреждения должны соблюдать и определенные правила обслуживания клиентов:

  • во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены, потребители не будут нести ответственность за просрочку кредитных обязательств;
  • клиентам в этот период не будут начисляться штрафы, пеня или другие платежи, как в мирное время;
  • штрафы, начисленные с 24 февраля 2022 года, подлежат списанию;
  • увеличивать процентную ставку за пользование кредитом в случае невыполнения обязательств запрещается (кроме случаев, предусмотренных договором);
  • не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами;
  • работники банков и коллекторских учреждений должны вести себя нравственно.

"Последствием несоблюдения таких требований может быть применение соответствующих мер воздействия со стороны регулятора", – отметили в НБУ.

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Открытое письмо НБУ

Жалобы украинцев

Когда война только началась, украинские банки разблокировали все кредитные карты и разрешили пользователям беспрепятственно пользоваться заемными средствами, в том числе кредитными лимитами. Нацбанк посоветовал банкам ввести кредитные каникулы, так что часть из них автоматически позволила клиентам не платить долг в течение определенного времени.

Впрочем, за месяц лояльность финансовых учреждений закончилась, хотя потребности потребителей никуда не исчезли. Уже в начале апреля банки получили шквал критики от недовольных украинцев. В эпицентре оказался Monobank, обвиняемый в блокировании переводов и смене комиссии без предупреждения.

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Пользователи заявляли, что учреждение продолжает начислять штрафы за неуплату кредитов. Проценты с кредитов также снимают, хотя многие потеряли работу. Представители банка заявили, что ориентируются на указания НБУ и продолжают выполнять обязательства перед клиентами.

Одна из клиенток Monobank обвинила его в изменении условий кредитных каникул без ведома во время военного положения. Без предупреждения у нее сняли проценты, а когда она позвонила по телефону в учреждение, узнала, что банк не продлил кредитные каникулы. Женщина подчеркнула, что была готова закрыть кредит и кредитную карту в тот же день. Однако ей не отвечали 9 дней, а потом заявили, что пересмотрят списание средств после окончания военного положения.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что граждане после войны вынуждены будут вернуть все долги. На период военного положения банки только дали отсрочку, но не прощение ссуды.

Раньше мы рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев В то же время для украинцев во время военного положения действует ряд налоговых послаблений.

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