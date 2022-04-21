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Пошкоджені долари та потерті євро – де і як обміняти іноземні банкноти

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 13:26
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Розповідаємо про те, за яких умов банки можуть поміняти клієнтам пошкоджену готівкову валюту
Пошкоджені банкноти можна обміняти в банку
Пошкоджені банкноти можна обміняти в банку / Фото: уніан, Pexels, Колаж: Сьогодні

Національний банк України не здійснює обміну банкнот іноземної валюти, а приймає їх на інкасо в визначених умовах.

Редакція "Сьогодні" допомагає розібратися з тим, що робити з пошкодженими банкнотами євро, доларів. злотих та інших іноземних валют.

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Значно зношені банкноти банк відправляє у відповідний іноземний банк та отримує відшкодування за них. Відповідно, клієнт, що приніс пошкоджену готівку до банку, може отримати за неї гроші не одразу, а у встановлений банком термін. Хоча деякі фінансові установи можуть здійснити розрахунок одразу.

Які банкноти приймають?

У банку обмінюють не всі банкноти, а лише ті, що відповідають певним критеріям. Підлягає обміну валюта з такими ознаками:

  • обпалені, пропалені чи пошкоджені внаслідок дії вологи, з ознаками гниття;
  • розірвані або розрізані на частини;
  • з пошкодженими елементами дизайну та захисту;
  • зі зміненим кольором паперу або зображень;
  • із великими плямами та забрудненнями;
  • мають друкарські недоліки.

Фінальне рішення про зношеність банкнот і чи приймати їх до обміну ухвалюють на касі в банку. За операцію обміну передбачені комісійні.

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Якщо банкнота викликає сумніви щодо справжності, її можуть скерувати на дослідження до Національного банку. Експертизу здійснюють безоплатно. Для отримання відшкодування за пошкоджену валюту, потрібно заповнити заяву.

Підроблені грошові знаки вилучають з обігу без відшкодування їхньої вартості та у встановленому порядку передаються правоохоронним органам для проведення розслідування. Під час воєнного стану в Україні заборонено здійснювати будь-які операції з російськими та білоруськими рублями.

Банківські картки як альтернатива готівці

В умовах війни українці можуть здійснювати операції з використанням банківських карток і розраховуватись онлайн. Ба більше, це навіть рекомендовано. На випадок, якщо картка загубилася чи її викрали, є кілька простих порад.

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На свята банки також працюватимуть – вони оприлюднили графіки роботи на Великдень та святкові дні. Вихідні не переноситимуть на наступний день після святкового. Система електронних платежів працюватиме без перерви з 23 по 25 квітня включно.

Українці також зможуть отримати відшкодування за вклади в ліквідованих банках – першими цю послугу почали надавати у ПриватБанку. Гарантовану компенсацію оформлятимуть онлайн, тож іти до відділення не потрібно.

Раніше ми писали, що українці почали скаржитись на скасування кредитних канікул у деяких банках. Із рахунків користувачів почали автоматично списувати гроші без попередження. Згодом у НБУ напрацювали нові рекомендації для банків, фінансових та колекторських установ щодо кредитів під час війни.

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