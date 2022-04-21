Пошкоджені долари та потерті євро – де і як обміняти іноземні банкноти

Розповідаємо про те, за яких умов банки можуть поміняти клієнтам пошкоджену готівкову валюту

Пошкоджені банкноти можна обміняти в банку / Фото: уніан, Pexels, Колаж: Сьогодні

Національний банк України не здійснює обміну банкнот іноземної валюти, а приймає їх на інкасо в визначених умовах.

Редакція "Сьогодні" допомагає розібратися з тим, що робити з пошкодженими банкнотами євро, доларів. злотих та інших іноземних валют.

Реклама

Значно зношені банкноти банк відправляє у відповідний іноземний банк та отримує відшкодування за них. Відповідно, клієнт, що приніс пошкоджену готівку до банку, може отримати за неї гроші не одразу, а у встановлений банком термін. Хоча деякі фінансові установи можуть здійснити розрахунок одразу.

Які банкноти приймають?

У банку обмінюють не всі банкноти, а лише ті, що відповідають певним критеріям. Підлягає обміну валюта з такими ознаками:

обпалені, пропалені чи пошкоджені внаслідок дії вологи, з ознаками гниття;

розірвані або розрізані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту;

зі зміненим кольором паперу або зображень;

із великими плямами та забрудненнями;

мають друкарські недоліки.

Фінальне рішення про зношеність банкнот і чи приймати їх до обміну ухвалюють на касі в банку. За операцію обміну передбачені комісійні.

Реклама

Якщо банкнота викликає сумніви щодо справжності, її можуть скерувати на дослідження до Національного банку. Експертизу здійснюють безоплатно. Для отримання відшкодування за пошкоджену валюту, потрібно заповнити заяву.

Підроблені грошові знаки вилучають з обігу без відшкодування їхньої вартості та у встановленому порядку передаються правоохоронним органам для проведення розслідування. Під час воєнного стану в Україні заборонено здійснювати будь-які операції з російськими та білоруськими рублями.

Банківські картки як альтернатива готівці

В умовах війни українці можуть здійснювати операції з використанням банківських карток і розраховуватись онлайн. Ба більше, це навіть рекомендовано. На випадок, якщо картка загубилася чи її викрали, є кілька простих порад.

Реклама

На свята банки також працюватимуть – вони оприлюднили графіки роботи на Великдень та святкові дні. Вихідні не переноситимуть на наступний день після святкового. Система електронних платежів працюватиме без перерви з 23 по 25 квітня включно.

Українці також зможуть отримати відшкодування за вклади в ліквідованих банках – першими цю послугу почали надавати у ПриватБанку. Гарантовану компенсацію оформлятимуть онлайн, тож іти до відділення не потрібно.

Раніше ми писали, що українці почали скаржитись на скасування кредитних канікул у деяких банках. Із рахунків користувачів почали автоматично списувати гроші без попередження. Згодом у НБУ напрацювали нові рекомендації для банків, фінансових та колекторських установ щодо кредитів під час війни.