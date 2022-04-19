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Як працюватимуть банки у великодні свята – деталі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 18:34
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Розповідаємо, чи будуть вихідними банки в Україні на Великдень та святкові дні
Графік роботи банків на Великдень: у НБУ повідомили, що зміниться
Графік роботи банків на Великдень: у НБУ повідомили, що зміниться / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Вже цієї неділі, 24 квітня, українці відзначатимуть важливе християнське свято – Великдень. Під час святкових днів у мирний час багато банків змінювали графік роботи.

"Сьогодні" дізналися, як працюватимуть банківські відділення та чи не припинить роботу Система електронних платежів (СЕП) під час святкових днів.

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Графік роботи банків

У пресслужбі НБУ повідомили, що в Україні з 24 лютого діє воєнний стан на всій території країни. Тому, згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу чи неділю.

Отже, святковий день Великодня, що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Що буде з електронними платежами

Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі і без перебоїв, як і у мирний час. Отже, міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з 23 по 25 квітня 2022 року включно з датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

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Усі банки України підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, враховуючи особисті потреби та потреби своїх клієнтів.

Раніше ми розповідали, що будуть відзначати українці у квітні 2022 року, та писали, що українцям скоротили кількість вихідних на травневі.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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