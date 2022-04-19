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Как будут работать банки в пасхальные праздники – детали

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 18:34
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Рассказываем, будут ли выходными банки в Украине на Пасху и праздничные дни
График работы банков на Пасху: в НБУ сообщили, что изменится
График работы банков на Пасху: в НБУ сообщили, что изменится / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Уже в это воскресенье, 24 апреля, украинцы будут отмечать важный христианский праздник – Пасху. Во время праздничных дней в мирное время многие банки меняли график работы.

"Сегодня" узнали, как будут работать банковские отделения и не прекратит ли работу Система электронных платежей (СЭП) во время праздничных дней.

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График работы банков

В пресс-службе НБУ сообщили, что в Украине с 24 февраля действует военное положение на всей территории страны. Поэтому, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Следовательно, праздничный день Пасха, приходящийся на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится, соответственно понедельник 25 апреля 2022 является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Что будет с электронными платежами

Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Так что межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно с датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

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Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая личные потребности и потребности своих клиентов.

Ранее мы рассказывали, что будут отмечать украинцы в апреле 2022 года, и писали, что украинцам сократили количество выходных на майские.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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Яблоки Яблоки
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