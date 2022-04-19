Євро знову подешевшав – НБУ розрахував офіційний курс на 20 квітня

Розповідаємо, який офіційний курс євро встановили в Україні на середу, 20 квітня

Курс євро продовжує щодня потрохи падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Національний банк України розрахував офіційний курс гривні щодо іноземної валюти на середу, 20 квітня.

Нові дані оприлюднили на офіційному сайті НБУ.

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Станом на 19 квітня, офіційний курс євро становить 31,62 грн. Наступного дня він подешевшає на 5 копійок – 20 квітня євро оцінюватимуть на рівні 31,57 грн.

Зміни відбуваються і з курсом злотого, який у вівторок був зафіксований на рівні 6,84 грн. А вже у середу за польський злотий даватимуть 6,79 грн.

Офіційний курс гривні / Фото: НБУ

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Євро стає непривабливим?

Останнім часом експерти помічають втрати євро до долара, які становлять понад 1% на день. Через безробіття та високу інфляцію, інвесторів не так цікавить європейська валюта, хоч повністю своєї привабливості для бізнесу й звичайних українців вона не втратить.

Зниження популярності євро може бути спричинене тим, що ЄЦБ не поспішає підвищувати ставки. Французька фінансистка Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що ЄЦБ почне підвищувати відсоткові ставки лише через деякий час після того, як завершить купівлю активів. Ймовірно, це відбудеться не раніше за III квартал.

Що буде з доларом?

Водночас долар залишається на стабільній позначці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді його заморозили на рівні 29,25 грн. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив, що офіційний курс долара залишатиметься без змін до кінця війни, тобто до скасування режиму воєнного стану в Україні.

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Лише після перемоги він зможе повернутися до звичного режиму, тоді ж поступово зніматимуть і обмеження. Це потрібно для стабільної роботи економічної системи.

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, незважаючи на те, що долар США зараз переживає найсильніший інфляційний тиск за останні 40 років – це, як і раніше – надійний спосіб зберегти заощадження.

Національний банк зняв обмеження на продаж населенню валюти готівкою, щоб підвищити пропозицію на ринку. Завдяки цьому отримає підтримку і гривню, а курс євро та долара навіть можуть на певний час послабитись.

"Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долара і розповідали, які зміни Національний банк України запровадив з початку воєнного стану.