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"Користуйтесь кредитом обережно": у чому українці звинувачують Monobank та ПриватБанк

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 квітня, 12:54
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Клієнти-кредитори банків масово скаржаться на роботу установ, банки натомість знаходять пояснення цьому
Клієнти українських банків скаржаться на невиконання своїх обовʼязків установами
Клієнти українських банків скаржаться на невиконання своїх обовʼязків установами / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці масово скаржаться на роботу українських банків, які, оголосивши кредитні канікули, продовжують знімати гроші з кредиторів.

Про це клієнти банків повідомляють у соцмережах, публікуючи переписки з установами.

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Серед банків, які списують відсотки за кредитами, — Monobank, OTP Bank, Альфа-Банк та ПриватБанк. Їхні клієнти обурені таким свавіллям і здебільшого посилаються на Закон України № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" (ухвалений 18 березня).

Банки ж пояснюють, що всіх вимог НБУ вони дотримуються, а списання відсотків потрібне для того, щоб банк продовжував функціонувати.

Ось як відгукуються українці про Monobank, і що той відповідає їм:

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Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

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Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Альфа-Банк теж списує місячний платіж та скорочує ліміт:

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Так само з OTP Bank:

Комунікація з банком
Комунікація з банком / Фото: скріншот

Скаржаться люди і на ПриватБанк, залишаючи свої відгуки на сайті Мінфіну. Один з таких клієнтів зауважив, що про зміни умов кредитування банк повідомив лише 2 квітня, попередньо вже нарахувавши відсотки за квітень. Натомість в установі відповіли, що для підтримки економіки України часткове повернення плати за кредитні кошти просто необхідне.

Банк також зауважив, що відсоткову ставку вони знизили: з 3,5% до 1,7%.

Відгук про банк
Відгук про банк / Фото: minfin.com.ua

Зауважимо, що вищезгаданий Закон передбачає, що на час дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальність перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом.

Також:

  • у разі допущення прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором;
  • забороняється у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення процентної ставки, що змінюється, передбачене кредитним договором чи договором про споживчий кредит.

Проте нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Як повідомляють у НБУ, таке нарахування є правомірним з боку кредитора. Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули – це право кредитора, а не його зобов’язання.

"Рекомендуємо домовитися безпосередньо з кредитором про кредитні канікули. Однак якщо позичальники мають достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність та обслуговувати позики, варто їх надалі сплачувати", — зазначили в Нацбанку.

Банки в Україні змінюють правила

Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто пропадали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Остаточною метою уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн, що вже призначено на 1 січня 2023 року.

Раніше ми розповідали, де можна підвищити кредитний ліміт під час війни, а також писали, що ПриватБанк презентував нові цифрові обкладинки для віртуальних карток у додатку. На них можна побачити гасла на підтримку українських міст, які потерпають від російських загарбників.

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