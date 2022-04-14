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Кредитні канікули та відтермінування – НБУ дав нові рекомендації українським банкам

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 19:53
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Українці можуть бути спокійними щодо сплати кредитів у банках під час війни
Фінустанови більше не зможуть прикриватися постановами НБУ
Фінустанови більше не зможуть прикриватися постановами НБУ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

14 квітня Національний банк України оприлюднив відкритого листа до фінансових установ.

Як йдеться в повідомленні, українським банкам пропонують запроваджувати кредитні канікули або реструктуризувати заборгованості для клієнтів.

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Підписав листа заступник голови НБУ Ярослав Матузка. Він зауважив, що фінансовий стан багатьох споживачів погіршився – чимало українців втратили роботу під час війни. Тож банки, небанківські установи й колекторські компанії повинні піти їм на поступки.

Правила для фінустанов

Йдеться про те, щоб громадяни мали можливість тимчасово не обслуговувати кредити і повернути їх тоді, коли матимуть гроші. Банки та інші установи мають дотримуватися й певних правил обслуговування клієнтів:

  • під час воєнного стану й упродовж 30 днів після його скасування, споживачі не нестимуть відповідальності за протермінування кредитних зобов’язань;
  • клієнтам у цей період не нараховуватимуть штраф, пеню або інші платежі, як у мирний час;
  • штрафи, нараховані з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню;
  • збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом у разі невиконання зобов’язань забороняється (крім випадків, передбачених договором);
  • не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами;
  • працівники банків та колекторських установ повинні поводитися етично.

"Наслідком недотримання таких вимог може бути застосування відповідних заходів впливу з боку регулятора", – зазначили в НБУ.

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Відкритий лист НБУ

Скарги українців

Коли війна тільки почалася, українські банки розблокували всі кредитні картки та дозволили користувачам без перешкод користуватися позиковими коштами, зокрема й кредитними лімітами. Нацбанк порадив банкам запровадити кредитні канікули, тож частина з них автоматично дозволила клієнтам не сплачувати борг впродовж певного часу.

Втім за місяць лояльність фінансових установ скінчилася, хоч потреби споживачів нікуди не зникли. Уже на початку квітня банки отримали шквал критики від незадоволених українців. У епіцентрі опинився Monobank, який звинуватили в блокуванні переказів та зміні комісії без попередження.

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Користувачі заявляли, що установа продовжує нараховувати штрафи за несплату кредитів. Відсотки з кредитів також знімають, хоч багато людей втратили роботу. Представники банку заявили, що орієнтуються на вказівки НБУ та продовжують виконувати зобов’язання перед клієнтами.

Одна з клієнток Monobank звинуватила його в зміні умов кредитних канікул без її відома під час воєнного стану. Без попередження у неї зняли відсотки, а коли вона зателефонувала до установи, дізналась, що банк не продовжив кредитні канікули.

Жінка наголосила, що була готова закрити кредит і кредитну картку того ж дня. Однак їй не відповідали 9 днів, а тоді заявили, що переглянуть списання коштів після закінчення воєнного стану.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що громадяни після війни змушені будуть повернути всі борги. На період воєнного стану банки лише дали відтермінування, але не прощення позики.

Раніше ми розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців. Водночас для українців під час воєнного стану діє низка податкових послаблень.

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