ПриватБанк відшкодовуватиме українцям вклади з ліквідованих банків – як отримати

Громадяни можуть отримати віддалено гарантоване відшкодування за вклад

Українці гарантовано зможуть отримати відшкодування / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

19 квітня в ПриватБанку розпочали відшкодовувати українцям вклади з ліквідованих банків.

Як повідомили у пресслужбі ПриватБанку, виплати здійснюють дистанційно, тож відвідувати фінустанови не потрібно.

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Гроші надходитимуть із Фонду гарантування вкладів. Усе відбувається онлайн.

ПриватБанк є першим банком-агентом, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.

Послугу надають клієнтам ПриватБанку після ідентифікації. Для цього потрібно звернутися до клієнтської підтримки установи в чат-боті на сайті чи в Приват24.

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Кредити в умовах війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, банки пішли назустріч клієнтам та запровадили кредитні канікули. Послуга передбачала відтермінування виплат по тілу кредитів, з огляду на складну ситуацію, та скасування пені та штрафів.

Юристи наголошують, що кредити рано чи пізно доведеться сплатити, навіть якщо житло, за яке ви не розрахувалися, зруйнували окупанти. Для таких ситуацій ще напрацьовують механізм на рівні держави, однак, якщо юридично припинити іпотеку шляхом державної реєстрації, то справа має перейти в руки страхової компанії.

Водночас українці почали скаржитись на те, що в деяких банках не продовжили кредитні канікули та почали автоматично списувати гроші без попередження. Згодом у НБУ напрацювали нові рекомендації для банків, фінансових та колекторських установ щодо кредитів під час війни.