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ПриватБанк відшкодовуватиме українцям вклади з ліквідованих банків – як отримати

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 11:37
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Громадяни можуть отримати віддалено гарантоване відшкодування за вклад
Українці гарантовано зможуть отримати відшкодування
Українці гарантовано зможуть отримати відшкодування / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

19 квітня в ПриватБанку розпочали відшкодовувати українцям вклади з ліквідованих банків.

Як повідомили у пресслужбі ПриватБанку, виплати здійснюють дистанційно, тож відвідувати фінустанови не потрібно.

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Гроші надходитимуть із Фонду гарантування вкладів. Усе відбувається онлайн.

ПриватБанк є першим банком-агентом, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.

Послугу надають клієнтам ПриватБанку після ідентифікації. Для цього потрібно звернутися до клієнтської підтримки установи в чат-боті на сайті чи в Приват24.

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Кредити в умовах війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, банки пішли назустріч клієнтам та запровадили кредитні канікули. Послуга передбачала відтермінування виплат по тілу кредитів, з огляду на складну ситуацію, та скасування пені та штрафів.

Юристи наголошують, що кредити рано чи пізно доведеться сплатити, навіть якщо житло, за яке ви не розрахувалися, зруйнували окупанти. Для таких ситуацій ще напрацьовують механізм на рівні держави, однак, якщо юридично припинити іпотеку шляхом державної реєстрації, то справа має перейти в руки страхової компанії.

Водночас українці почали скаржитись на те, що в деяких банках не продовжили кредитні канікули та почали автоматично списувати гроші без попередження. Згодом у НБУ напрацювали нові рекомендації для банків, фінансових та колекторських установ щодо кредитів під час війни.

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Фінансові компанії Фінансові компанії
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2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
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4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
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Победа – за Украиной
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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1
Цибуля Цибуля
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2
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3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
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9
Морожена риба Морожена риба
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10
Свинина Свинина
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Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
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Словаччина Словаччина
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Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
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7
Чехія Чехія
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Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
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37,50
28,37
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